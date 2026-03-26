Рынки прогнозов приносят больше убытков игрокам, чем ставки

Доходность игроков на ставках и рынках прогнозов отличается

Медианная доходность инвестиций для пользователей рынков прогнозов составляет -8%, в то время как для игроков на спортивных ставках -5%. Такие данные приводит аналитик Citizens JMP Securities Джордан Бендер в своем отчете, на который ссылается CoinDesk .

Для исследования использовали информацию с платформы Juice Reel. Анализ охватывал период с июля 2025 года по середину марта 2026 года. При этом показатели доходности существенно отличались в зависимости от категорий пользователей.

Влияние размера вложений на прибыльность

Трейдеры с бюджетом до $100 получили отрицательную доходность в обоих сегментах -26,8%. Среди пользователей рынков прогнозов только те, кто вложил $500 тыс. и более, смогли добиться небольшой прибыли — +2,6%.

В сегменте спортивных ставок ни одна из категорий не показала положительный результат. В то же время, как отмечено в отчете, падение доходности здесь более плавное.

Причины разницы между рынками прогнозов и ставками

Разница объясняется тем, что крупные участники активно работают именно на рынках прогнозов, где их участие не ограничивается, в отличие от традиционных букмекеров. Это приводит к снижению средней доходности для мелких игроков.

Автор отчета также ссылается на телефонную конференцию Citizens JMP Securities по итогам IV квартала 2025 года. Среди участников были два неназванных профессиональных игрока на ставках, которые отметили, что рынки прогнозов имеют больше перспектив благодаря ликвидности от розничных пользователей.

Читайте также Meta закрывает метавселенную после инвестиций на $70−80 млрд

Крупные операторы беттинга не считают рынки прогнозов прямой угрозой. На той же конференции представители DraftKings, Flutter и BetMGM оценили влияние новых платформ как незначительное — от 0% до 5%.

Вместе с тем эти площадки привлекают молодую аудиторию. Например, на Kalshi 24% пользователей моложе 25 лет, а средний возраст — 31 год. У DraftKings и FanDuel средний возраст пользователей выше и составляет 35 лет.

Состояние рынка прогнозов

По данным на середину марта 2026 года, в США насчитывается около двух десятков платформ для ставок на прогнозы, уже имеющие лицензию или находящиеся в процессе регистрации. Бендер сравнил ситуацию с первой волной онлайн-казино после 2018 года, когда 49% операторов впоследствии закрылись.

Украине ограничили доступ к сайту блокчейн-платформы для прогнозов Polymarket.

Кроме того, деятельность платформы уже несколько лет запрещена в США. В 2022 году платформа выплатила штраф Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) в размере $1,4 млн., чтобы урегулировать расследование ее незаконной деятельности в этой стране.

В январе 2025 года власти Сингапура признали платформу Polymarket такой, что нелегально организует азартные игры. Поскольку компания не имеет лицензии на проведение азартных игр, ее заблокировали на территории страны.

Тогда же за отсутствие лицензии платформа получила блокировку от властей Польши и Франции.

Кроме того, управление по борьбе с киберпреступностью Таиланда после проверки рекомендовали заблокировать Polymarket.

В ноябре 2025-го румынский регулятор включил биржу прогнозов Polymarket в черный список компаний, предоставляющих букмекерские услуги без лицензии.

incrypted

