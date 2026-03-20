Meta закрывает метавселенную после инвестиций на $70−80 млрд

Метавселенная Horizon Worlds
Компания Meta объявила о завершении проекта Horizon Worlds, своей метавсемирной платформы, в которой она инвестировала от $70 до $80 миллиардов.
Об этом пишет CNBC.

Метавселенная не оправдала ожиданий

Несмотря на огромные финансовые вливания и убытки, понесенные компанией, капитализация Meta за это время возросла. Однако сама метавселенная так и не оправдана возложенных на нее ожиданий.
В конце марта Horizon Worlds будет удален из магазина Quest, а 15 июня — полностью удален из VR.
К слову, новость о закрытии Horizon Worlds, которая когда-то была центральной частью продвижения компании в направлении виртуальной реальности, появилась спустя несколько недель после того, как Meta сократила более 1000 сотрудников из Reality Labs — подразделения, ответственного за метавселенную.

Что известно о проекте

Meta начала работу над Horizon Worlds в рамках масштабного перехода из статуса социальной сети Facebook в компанию, ориентированную на виртуальную реальность и метавселенную. Платформа имела целью создать пространство для общения и взаимодействия в VR-среде, однако не смогла завоевать необходимую аудиторию и поддержку.
Читайте также
Этот шаг демонстрирует сложности реализации идей в сфере мета-вселенной и подчеркивает вызовы, с которыми сталкиваются даже крупнейшие игроки отрасли. В то же время, Meta продолжает акцентировать внимание на развитии других направлений, связанных с виртуальной реальностью.
В перспективе компания может пересмотреть свои стратегии в сегменте метавселенной, изучая варианты более эффективного использования технологий VR и AR для создания новых продуктов и сервисов.
По материалам:
ua.news
Место для вашей рекламы
Также по теме
Также по теме
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
