Meta закрывает метавселенную после инвестиций на $70−80 млрд
Компания Meta объявила о завершении проекта Horizon Worlds, своей метавсемирной платформы, в которой она инвестировала от $70 до $80 миллиардов.
Об этом пишет CNBC.
Метавселенная не оправдала ожиданий
Несмотря на огромные финансовые вливания и убытки, понесенные компанией, капитализация Meta за это время возросла. Однако сама метавселенная так и не оправдана возложенных на нее ожиданий.
В конце марта Horizon Worlds будет удален из магазина Quest, а 15 июня — полностью удален из VR.
К слову, новость о закрытии Horizon Worlds, которая когда-то была центральной частью продвижения компании в направлении виртуальной реальности, появилась спустя несколько недель после того, как Meta сократила более 1000 сотрудников из Reality Labs — подразделения, ответственного за метавселенную.
Что известно о проекте
Meta начала работу над Horizon Worlds в рамках масштабного перехода из статуса социальной сети Facebook в компанию, ориентированную на виртуальную реальность и метавселенную. Платформа имела целью создать пространство для общения и взаимодействия в VR-среде, однако не смогла завоевать необходимую аудиторию и поддержку.
Этот шаг демонстрирует сложности реализации идей в сфере мета-вселенной и подчеркивает вызовы, с которыми сталкиваются даже крупнейшие игроки отрасли. В то же время, Meta продолжает акцентировать внимание на развитии других направлений, связанных с виртуальной реальностью.
В перспективе компания может пересмотреть свои стратегии в сегменте метавселенной, изучая варианты более эффективного использования технологий VR и AR для создания новых продуктов и сервисов.
