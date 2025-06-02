Ryanair запустит новые рейсы из Польши — Finance.ua

Ryanair запустит новые рейсы из Польши Сегодня 18:13 — Фондовый рынок

Ryanair запустит новые рейсы из Польши

Авиакомпания Ryanair анонсировала новые сообщения из польских аэропортов из Вроцлава, Жешува и Кракова на зимний период, пишет inpoland.net

Предлагают три новых рейса. Они будут доступны с осенне-зимнего сезона.

Читайте также Ryanair вводит новые правила: что изменится для пассажиров в этом году

Сроки

Уже с 6 декабря из Вроцлава можно будет полететь в испанскую Севилью. Рейсы будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и субботам. Пока билетов в продаже нет, но вскоре они должны появиться в системе.

С 27 октября стартуют рейсы из Жешува в Эдинбург и из Кракова в Софию. Перевозчик сообщает, что они также будут выполняться дважды в неделю.

Читайте также Штраф до 70 евро: Ryanair меняет правила для пассажиров

В настоящее время Ryanair выполняет рейсы из/в 13 аэропортов Польши, у него имеется 44 самолета и около 300 маршрутов. Для ирландского перевозчика ключевой аэропорт — Краков, откуда он предлагает около 80 рейсов.

Ранее мы писали , что в 2025 году авиакомпания Ryanair внедряет ряд новых правил, касающихся ручной клади, посадочных талонов и пунктуальности пассажиров. Несоблюдение этих требований может стоить дорого.

Компания ужесточает контроль за соблюдением правил перевозки ручной клади. Теперь бесплатно на борт позволят взять только одну сумку размером до 40×20×25 см, которая должна уместиться под сиденьем впереди.

Кстати, если вас интересует быстрый заем на путешествие, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.