Ryanair запустит новые рейсы из Польши — Finance.ua

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Ryanair запустит новые рейсы из Польши

Фондовый рынок
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Ryanair запустит новые рейсы из Польши
Ryanair запустит новые рейсы из Польши
Авиакомпания Ryanair анонсировала новые сообщения из польских аэропортов из Вроцлава, Жешува и Кракова на зимний период, пишет inpoland.net.
Предлагают три новых рейса. Они будут доступны с осенне-зимнего сезона.
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Сроки
Уже с 6 декабря из Вроцлава можно будет полететь в испанскую Севилью. Рейсы будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и субботам. Пока билетов в продаже нет, но вскоре они должны появиться в системе.
С 27 октября стартуют рейсы из Жешува в Эдинбург и из Кракова в Софию. Перевозчик сообщает, что они также будут выполняться дважды в неделю.
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В настоящее время Ryanair выполняет рейсы из/в 13 аэропортов Польши, у него имеется 44 самолета и около 300 маршрутов. Для ирландского перевозчика ключевой аэропорт — Краков, откуда он предлагает около 80 рейсов.
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Ранее мы писали, что в 2025 году авиакомпания Ryanair внедряет ряд новых правил, касающихся ручной клади, посадочных талонов и пунктуальности пассажиров. Несоблюдение этих требований может стоить дорого.
Компания ужесточает контроль за соблюдением правил перевозки ручной клади. Теперь бесплатно на борт позволят взять только одну сумку размером до 40×20×25 см, которая должна уместиться под сиденьем впереди.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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