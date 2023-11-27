Ryanair следующим летом сократит количество рейсов на популярном маршруте — Finance.ua

Ryanair следующим летом сократит количество рейсов на популярном маршруте Сегодня 17:20 — Личные финансы

Ryanair следующим летом сократит количество рейсов на популярном маршруте

Ирландский лоукостер Ryanair летом 2024 года сократит количество рейсов в Португалию.

Как пишет The Sun , такое решение крупнейшая бюджетная авиакомпания Европы объяснила повышением аэропортовых сборов в Португалии в среднем на 14,6% - до около 1,60 евро.

«К сожалению, мы здесь, чтобы объявить о сокращении, потому что недавно мы стали жертвами монополии ANA/Vinci, которая чрезвычайно увеличила аэропортовые сборы в следующем году. В результате повышения цен ANA в 2023 году этой зимой Ryanair закрыла свою базу в Понта-Делгада», — заявил глава Ryanair Майкл О’Лири, раскритиковав компанию ANA Aeroportos de Portugal, управляющую 10 аэропортами по всей стране.

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В частности, следующим летом Ryanair сократит количество рейсов в аэропорты Фару и Порту, где сборы вырастут на 11,9% и 11,4% соответственно. Также вдвое будет сокращено количество самолетов авиакомпании, базирующихся на Мадейре.

Кроме того, уже в зимнем расписании 2023/2024 Ryanair закрыла свою базу в Понте-Делгаде на Азорских островах, предупредив, что Мадейра может последовать этому примеру.

Чтобы избежать дальнейших сокращений количества авиарейсов в Португалию, глава Ryanair призвал ANA последовать примеру других крупных европейских аэропортов, особенно в Испании, и заморозить или снизить сборы, чтобы стимулировать восстановление трафика и туризма в Португалии после COVID.

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Следует отметить, что уменьшение количества рейсов также является плохой новостью для туристов, поскольку меньшее количество рейсов означает более дорогие билеты из-за отсутствия свободных мест и повышенного спроса.

«Ситуация в Европе следующим летом станет сложной, мест будет меньше», — констатировал О’Лири.

Напомним, это уже не первое сокращение количества авиарейсов, проведенное Ryanair в последнее время. Так, в сентябре 2022 года лоукостер объявил о сокращении количества рейсов через аэропорт Дублина на зиму 2023/2024 в связи с увеличением сборов с пассажиров. Всего авиакомпания отменила 17 маршрутов через Дублин и перевела 19 самолетов в альтернативные европейские аэропорты с более выгодными условиями обслуживания.

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УНІАН По материалам:

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