Ryanair распродает дешевые билеты из Польши: куда можно улететь от 8 евро — Finance.ua

Ryanair распродает дешевые билеты из Польши: куда можно улететь от 8 евро Сегодня 17:04 — Личные финансы

Ryanair распродает дешевые билеты из Польши: куда можно улететь от 8 евро

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair предлагает дешевые рейсы из Польши. Улететь можно в разные города Европы.

Акция продлится до 9 октября. Совершить путешествие по дешевым билетам можно с 1 октября по 30 ноября.

Акция на дешевые билеты на сайте Ryanair позволяет сэкономить на перелетах в города Греции, Италии, Испании, Франции и других европейских стран.

Бюджетное путешествие осенью можно запланировать из аэропортов таких польских городов:

Варшава;

Катовице;

Познань;

Краков;

Вроцлав;

Гданьск.

Самые низкие цены — от 39 злотых (8 евро) в одну сторону. По такой цене можно улететь из Катовице в Дортмунд (Германия). А из Катовице в Осло — за 43 злотых (8,5 евро).

Из Катовице в Бергамо за 49 злотых в одну сторону — 9,75 евро, в Венецию — от 53 злотых (10,5 евро).

Из Варшавы в Лондон доступны билеты от 59 злотых (12 евро).

В Стокгольм из Вроцлава можно полететь за 8 евро, в Брюссель — за 11 евро в одну сторону.

Такие тарифы включают в себя провоз только ручной клади размером 40×20×25 сантиметров и весом 10 килограммов.

Справка Finance.ua:

напомним, без декларирования, согласно украинскому законодательству, один человек может вывезти из Украины за границу валюты на сумму до 10 тыс. евро в эквиваленте. Все, что равно или превышает €10 тыс., нужно декларировать;

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Телеканал 24 По материалам:

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