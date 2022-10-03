Ryanair распродает дешевые билеты из Польши: куда можно улететь от 8 евро — Finance.ua

Ryanair распродает дешевые билеты из Польши: куда можно улететь от 8 евро
Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair предлагает дешевые рейсы из Польши. Улететь можно в разные города Европы.
Акция продлится до 9 октября. Совершить путешествие по дешевым билетам можно с 1 октября по 30 ноября.
Акция на дешевые билеты на сайте Ryanair позволяет сэкономить на перелетах в города Греции, Италии, Испании, Франции и других европейских стран.
Бюджетное путешествие осенью можно запланировать из аэропортов таких польских городов:
- Варшава;
- Катовице;
- Познань;
- Краков;
- Вроцлав;
- Гданьск.
Самые низкие цены — от 39 злотых (8 евро) в одну сторону. По такой цене можно улететь из Катовице в Дортмунд (Германия). А из Катовице в Осло — за 43 злотых (8,5 евро).
Из Катовице в Бергамо за 49 злотых в одну сторону — 9,75 евро, в Венецию — от 53 злотых (10,5 евро).
Из Варшавы в Лондон доступны билеты от 59 злотых (12 евро).
В Стокгольм из Вроцлава можно полететь за 8 евро, в Брюссель — за 11 евро в одну сторону.
Такие тарифы включают в себя провоз только ручной клади размером 40×20×25 сантиметров и весом 10 килограммов.
Справка Finance.ua:
- напомним, без декларирования, согласно украинскому законодательству, один человек может вывезти из Украины за границу валюты на сумму до 10 тыс. евро в эквиваленте. Все, что равно или превышает €10 тыс., нужно декларировать;
- украинки в Польше могут получить 4000 долларов на открытие бизнеса;
- согласно последним данным, более 5 миллионов украинцев переехали в Европу. Каждая европейская страна устанавливает свои правила покупки жилья. В каких странах легче всего купить жилье и что для этого нужно — читайте здесь.
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