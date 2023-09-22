Ryanair отменяет почти 20 рейсов из Дублина из-за повышения экологического налога — Finance.ua

Ryanair отменяет почти 20 рейсов из Дублина из-за повышения экологического налога Сегодня 17:20 — Фондовый рынок

Ryanair отменяет почти 20 рейсов из Дублина из-за повышения экологического налога

Ирландский лоукостер Ryanair, штаб-квартира которого находится в столице Ирландии Дублине, объявил о сокращении количества рейсов через аэропорт города на зиму 2023/2024 в связи с увеличением сборов с пассажиров.

Как пишет The Independent , авиакомпания отменила 17 маршрутов через Дублин и перевела 19 самолетов в альтернативные европейские аэропорты с более выгодными условиями обслуживания. Таким образом, заявил исполнительный директор Ryanair Эдди Уилсон, количество пассажиров, летящих через аэропорт Дублина, сократится примерно на 10% по сравнению с прошлым годом.

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В своем заявлении Ryanair объяснила, что приняла такое решение из-за повышения «и без того чрезмерных сборов с пассажиров на смехотворные 45%» со стороны оператора аэропорта Дублина DAA.

В авиакомпании уверены, что вместо повышения сборов оператору следовало бы внедрить выгодную схему экологических стимулов, которая бы вознаграждала самолеты с более низким уровнем выбросов, как это делают другие европейские аэропорты.

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Также в Ryanair обвинили DAA в плохом качестве управления в аэропорту Дублина, а именно в недостатке персонала службы безопасности в летний период и расходовании средств налогоплательщиков на плохо продуманные инфраструктурные проекты.

При этом в авиакомпании заявили, что те 19 самолетов, которые она переведет из аэропорта Дублина в другие страны Европы (в частности, речь идет о лондонском аэропорте «Лутон», а также о городах Италии и Испании), являются частью ее парка «экологических» самолетов Boeing 737 8200 Gamechanger, которые снижают шум на 40% и выбросы CO2 на 16%, одновременно перевозя на 4% больше пассажиров за рейс.

При этом Уилсон спрогнозировал рост цен на билеты авиакомпании через Дублин, который в последние годы становится все более популярным среди иностранных туристов и мигрантов: «Там, где чего-то меньше и есть спрос, цены растут».

УНІАН По материалам:

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