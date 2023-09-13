От 35 евро: Ryanair начинает продажу дополнительных билетов на зимние каникулы — Finance.ua

От 35 евро: Ryanair начинает продажу дополнительных билетов на зимние каникулы Сегодня 16:12 — Личные финансы

От 35 евро: Ryanair начинает продажу дополнительных билетов на зимние каникулы

Европейская бюджетная авиакомпания Ryanair приступила к продаже 1,6 млн дополнительных билетов на период рождественских каникул. В пиковый период авиаперевозчик прибавит рейсы на 660 маршрутах.

Дополнительные места можно забронировать на перелеты с 15 декабря 2023 года по 8 января 2024 года, сообщает avianews.com

Лоукостер Ryanair увеличит количество мест по 660 маршрутам во время зимних каникул. В среднем авиаперевозчик будет совершать по 330 дополнительных рейсов в день.

Читайте также Названы самые популярные уловки Ryanair, чтобы заставить пассажиров переплатить за билет

«Нет лучшего способа гарантировать доставку рождественских подарков вовремя и бюджетно, отправляетесь ли вы домой, чтобы отметить Рождество тихо, катаетесь ли на склонах во время увлекательного лыжного отпуска или гоняетесь за зимним солнцем», — прокомментировали продажу дополнительных билетов в компании.

Пассажирам предлагается купить билеты на рождественский период по цене от 35 евро. На новогодние праздники цены традиционно выше средних из-за спроса, но на сайте лоукостера есть возможность еще найти бюджетные перелеты.

Направления

Например, недорогие билеты доступны из Берлина в Милан, Пизу, Венецию, Рим, Бари, Катанию и Палермо по цене от 25 до 40 евро в одну сторону.

А рейсы в Барселону или Пальму-де-Майорку можно найти и за 20−25 евро.

Лоукостер летает более чем в 30 странах Европы, а также в Израиле и Турции. В Германии Ryanair представлен в 14 городах, в том числе в крупных аэропортах — Берлине, Кельне, Дрездене, Гамбурге и Нюрнберге.

Из Тель-Авива лоукостер осуществляет рейсы в Германию, Польшу, Литву, Францию, Италию, Австрию, Грецию, Бельгию, Болгарию, Кипр, Венгрию, Мальту и Румынию.

Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое (медицинское) страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.