Руководство черкасского химзавода разоблачили на поставках удобрений в рф — Finance.ua

Руководство черкасского химзавода разоблачили на поставках удобрений в рф Сегодня 20:45 — Криминал

Руководство черкасского химзавода разоблачили на поставках удобрений в рф, Фото: СБУ

Служба безопасности ликвидировала еще одну схему обхода санкций на экспорт украинской продукции в рф. По результатам комплексных мер по сотрудничеству со страной-агрессором разоблачено руководство химического предприятия в Черкассах.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, представители украинского химзавода наладили оптовые поставки удобрений и минералов для аграрной отрасли рф. В течение 2022−2024 годов дельцы нелегально переправили в россию собственную продукцию на сумму 1,8 млн долларов США.

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Для тайной переправки украинского товара в рф фигуранты использовали компанию, аффилированную на Ближнем Востоке.

Задокументировано, что продукцию черкасского производителя сначала направляли ближневосточному «посреднику», а оттуда осуществляли реэкспорт в россию. Среди ключевых российских заказчиков были одни из крупнейших компаний агропромышленного комплекса страны-агрессора — «Щелково Агрохим» и «Альтерит».

По имеющимся данным, с начала полномасштабной войны фигуранты отгрузили на российские предприятия более 216 тонн химической продукции.

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Для обсуждения нелегальных поставок и продления подпольного бизнеса организаторы использовали анонимные чаты в мессенджерах и электронную почту.

В ходе обысков по местам работы и проживания фигурантов обнаружены документация, мобильные телефоны и компьютерная техника с поличным.

Следователи Службы безопасности объявили руководителю Черкасской компании подозрение по ч. 1 ст. 111−2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников «схемы». Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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