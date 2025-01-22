Руководство черкасского химзавода разоблачили на поставках удобрений в рф — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Руководство черкасского химзавода разоблачили на поставках удобрений в рф

Криминал
25
Руководство черкасского химзавода разоблачили на поставках удобрений в рф
Руководство черкасского химзавода разоблачили на поставках удобрений в рф, Фото: СБУ
Служба безопасности ликвидировала еще одну схему обхода санкций на экспорт украинской продукции в рф. По результатам комплексных мер по сотрудничеству со страной-агрессором разоблачено руководство химического предприятия в Черкассах.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным следствия, представители украинского химзавода наладили оптовые поставки удобрений и минералов для аграрной отрасли рф. В течение 2022−2024 годов дельцы нелегально переправили в россию собственную продукцию на сумму 1,8 млн долларов США.
Читайте также
Для тайной переправки украинского товара в рф фигуранты использовали компанию, аффилированную на Ближнем Востоке.
Задокументировано, что продукцию черкасского производителя сначала направляли ближневосточному «посреднику», а оттуда осуществляли реэкспорт в россию. Среди ключевых российских заказчиков были одни из крупнейших компаний агропромышленного комплекса страны-агрессора — «Щелково Агрохим» и «Альтерит».
По имеющимся данным, с начала полномасштабной войны фигуранты отгрузили на российские предприятия более 216 тонн химической продукции.
Читайте также
Для обсуждения нелегальных поставок и продления подпольного бизнеса организаторы использовали анонимные чаты в мессенджерах и электронную почту.
В ходе обысков по местам работы и проживания фигурантов обнаружены документация, мобильные телефоны и компьютерная техника с поличным.
Следователи Службы безопасности объявили руководителю Черкасской компании подозрение по ч. 1 ст. 111−2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников «схемы». Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.