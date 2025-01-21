Директора спиртзавода в Полтавской области разоблачили на уклонении от уплаты почти 2,5 млрд гривен налогов — Finance.ua

Директора спиртзавода в Полтавской области разоблачили на уклонении от уплаты почти 2,5 млрд гривен налогов
Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины разоблачили директора ГП «Октябрьский спиртзавод» на умышленном уклонении от уплаты налогов при незаконном изготовлении и сбыте подакцизных товаров.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
По данным следствия, экс-директор, действуя при содействии должностных лиц Главного управления ГНС в Полтавской области, умышленно уклонился от уплаты акцизного налога. Это было осуществлено путем исключения из объекта налогообложения подакцизной продукции — этилового денатурированного спирта. В результате таких действий бюджет не получил почти 2,5 млрд грн.
Также проверяется причастность должностных лиц ГУ ГНС в Полтавской области к этому правонарушению. Правоохранители провели обыски у субъектов хозяйствования и должностных лиц государственного предприятия для изъятия документации по реализации подакцизной продукции, а также отбора ее образцов.
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