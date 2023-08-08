Руководителя киевского КП подозревают в хищении ₴4,7 миллиона на ремонте дорог — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Руководителя киевского КП подозревают в хищении ₴4,7 миллиона на ремонте дорог

Криминал
48
Руководителя киевского КП подозревают в хищении ₴4,7 миллиона на ремонте дорог
Руководителя киевского КП подозревают в хищении ₴4,7 миллиона на ремонте дорог, Фото: kyiv.gp.gov.ua
Правоохранители разоблачили руководителя столичного коммунального предприятия и подрядчика в хищении 4,7 млн ​​гривен на ремонте дорог в Соломенском районе Киева.
Об этом Киевская городская прокуратура сообщила в Телеграме.
Подозреваемым должностным лицом является начальник «Дорожно-эксплуатационного управления по ремонту и содержанию автомобильных путей и сооружений на них Соломенского района». Ему и руководителю частного предприятия инкриминируется причинение ущерба в особо крупных размерах при осуществлении ремонта асфальтобетонного покрытия.
Читайте также
По данным следствия, между коммунальным предприятием и подрядной организацией был заключен договор о проведении строительных работ по ликвидации аварийной ямочности, а также текущий ремонт по бульвару Чоколовскому в Соломенском районе Киева на общую сумму около 19 млн гривен.
На основании актов приема выполненных строительных работ и справки об их стоимости исполнителю были перечислены средства из столичного бюджета.
Читайте также
Следствием установлено, что в официальные документы были внесены недостоверные сведения о стоимости использованных материалов. Так, судебная товароведческая и экономическая экспертизы показали завышение на сумму около 4,7 млн грн.
Руководителю коммунального предприятия объявлено подозрение по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины, подрядчику — по ч. 5 с. 191, ч. 1 ст. 366 (присвоение средств в особо крупных размерах в условиях военного положения и служебный подлог) УКУ.
Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения. Следственные действия продолжаются.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.