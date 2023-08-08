Руководителя киевского КП подозревают в хищении ₴4,7 миллиона на ремонте дорог — Finance.ua

Руководителя киевского КП подозревают в хищении ₴4,7 миллиона на ремонте дорог Сегодня 11:30 — Криминал

Руководителя киевского КП подозревают в хищении ₴4,7 миллиона на ремонте дорог, Фото: kyiv.gp.gov.ua

Правоохранители разоблачили руководителя столичного коммунального предприятия и подрядчика в хищении 4,7 млн ​​гривен на ремонте дорог в Соломенском районе Киева.

Об этом Киевская городская прокуратура сообщила в Телеграме

Подозреваемым должностным лицом является начальник «Дорожно-эксплуатационного управления по ремонту и содержанию автомобильных путей и сооружений на них Соломенского района». Ему и руководителю частного предприятия инкриминируется причинение ущерба в особо крупных размерах при осуществлении ремонта асфальтобетонного покрытия.

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По данным следствия, между коммунальным предприятием и подрядной организацией был заключен договор о проведении строительных работ по ликвидации аварийной ямочности, а также текущий ремонт по бульвару Чоколовскому в Соломенском районе Киева на общую сумму около 19 млн гривен.

На основании актов приема выполненных строительных работ и справки об их стоимости исполнителю были перечислены средства из столичного бюджета.

Следствием установлено, что в официальные документы были внесены недостоверные сведения о стоимости использованных материалов. Так, судебная товароведческая и экономическая экспертизы показали завышение на сумму около 4,7 млн грн.

Руководителю коммунального предприятия объявлено подозрение по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины, подрядчику — по ч. 5 с. 191, ч. 1 ст. 366 (присвоение средств в особо крупных размерах в условиях военного положения и служебный подлог) УКУ.

Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения. Следственные действия продолжаются.

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Укрінформ По материалам:

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