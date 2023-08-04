ГБР разоблачило военкома на махинациях с зарплатами — Finance.ua

ГБР разоблачило военкома на махинациях с зарплатами Сегодня 16:34 — Криминал

ГБР разоблачило военкома на махинациях с зарплатами, Фото: dbr.gov.ua

Сотрудники ГБР задержали бывшего руководителя Запорожского областного Территориального центра комплектования и социальной поддержки, который организовал повышенные военные выплаты для приближенных лиц и помогал представителям местной преступной группировки уклоняться от ответственности. Он возглавляет Донецкий областной ТЦК и СП.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В должности Запорожского ОТЦК и СП с июля по декабрь 2022 мужчина без законных оснований направил приближенных подчиненных в боевую бригаду ВСУ якобы для выполнения боевых задач.

Однако эти сотрудники военкомата находились в зоне боевых действий по свободному графику, как в отпуске. Следствие установило, что они не были назначены на должности в боевом подразделении, не участвовали в боях и безосновательно находились в прифронтовой зоне.

Военком оформил документы о получении этими военнослужащими справок о непосредственном участии в боевых действиях, благодаря которым им безосновательно начислили дополнительные боевые доплаты на общую сумму 981,3 тыс. гривен.

Более того, один из этих подчиненных предоставил документы для получения 700 тыс. грн денежной помощи в связи с потерей трудоспособности в результате участия в боевых действиях.

Также руководитель военкомата устраивал на работу в ТЦК и СП представителей местного криминалитета, чтобы помочь им уклониться от судебного разбирательства по особо тяжким преступлениям.

Также он помог одному из криминальных авторитетов сняться с военного учета для беспрепятственного выезда за границу.

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Работники ГБР провели обыски по местам работы и проживания руководителя военкомата в Запорожье и городе Мирноград Донецкой области.

В ходе обысков найдены доказательства противоправной деятельности и личные фото подчиненных, которые получали безосновательные выплаты во время так называемого «несения службы».

ГБР задержало военкома и сообщило ему о подозрении в превышении служебных полномочий, совершенных в условиях военного положения (ст. ч. 5 ст. 426−1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

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