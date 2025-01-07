Руководителя Гостаможни подозревают в недекларировании дома и земли за $100 тысяч — Finance.ua
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Руководителя Гостаможни подозревают в недекларировании дома и земли за $100 тысяч

Криминал
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Руководителя Гостаможни подозревают в недекларировании дома и земли за $100 тысяч
Руководителя Гостаможни подозревают в недекларировании дома и земли за $100 тысяч
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили и.о. главы Государственной таможенной службы Украины о подозрении в недостоверном декларировании.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
По данным следствия, в 2021—2023 подозреваемый не отразил в э-декларации сведения о жилом доме под Киевом площадью 236,8 м. кв. и земельном участке, на котором он расположен.
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Следствие установило, что недвижимость стоимостью более 100 тыс. дол. США чиновник оформил на отца жены, в то время как на самом деле фактическим владельцем является он и его семья.
Напомним, ранее сообщалось, что бывшего командующего региональным управлением сил территориальной обороны «Юг» будут судить за злоупотребление служебным положением. Дело было передано в суд. В 2023 году чиновник привлек трех военнослужащих к строительству своего имения. Они более года строили дом, получая при этом доплаты якобы за выполнение боевых задач на передовой.
По материалам:
Finance.ua
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