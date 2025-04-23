Руководители Всемирного банка расширят механизмы помощи для Украины, — Минфин — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Руководители Всемирного банка расширят механизмы помощи для Украины, — Минфин

Казна и Политика
7
Руководители Всемирного банка расширят механизмы помощи для Украины, — Минфин
Руководители Всемирного банка расширят механизмы помощи для Украины, — Минфин
За 2022−2025 годы объем портфеля действующих проектов Всемирного банка в Украине является самым большим за все годы сотрудничества. С февраля 2022 года в Госбюджет Украины поступила финансовая помощь на сумму более 51 млрд долларов США (что особенно важно — 30,7 млрд долларов являются грантами) в рамках мобилизованных Всемирным банком ресурсов.
Об этом говорится в сообщении Минфина по результатам встреч главы ведомства Сергея Марченко с руководством Всемирного банка.
Стороны обсудили реализацию совместных текущих проектов, планы на 2025 год и будущие периоды по привлечению бюджетной помощи, создание условий для привлечения частных инвестиций, а также реформы в рамках сотрудничества со Всемирным банком. Сергей Марченко подчеркнул, что продолжение сотрудничества с Банком играет немаловажную роль как в поддержке финансовой стабильности, так и восстановлении.
Обсудили стороны и продолжение внедрения правительством Украины реформ на пути вступления в ЕС.
«Несмотря на постоянные вызовы войны, правительство Украины предано повестке дня реформ, которые не только приближают Украину к ЕС, но и способствуют экономическому развитию и восстановлению страны. Разработанный совместно с Банком в феврале прошлого года аналитический инструмент Матрица реформ является указателем и планом трансформации Украины, который содержит более 300 реформ с измерительными индикаторами», — отметил Министр финансов.
Читайте также
Во время встречи с Вице-президентом Всемирного банка по делам Региона Европы и Центральной Азии Антонеллой Бассани стороны обсудили важную роль в использовании финансового инструмента «Программа кредитования с привязкой к результатам, Program-for-results» (PforR), предусматривающего выполнение мер по поддержке реформ.
В 2024 году начата реализация четырех проектов PforR: «Повышение доступности и устойчивости образования в условиях кризиса в Украине» (LEARN), «Устойчивое, инклюзивное и экологически сбалансированное предпринимательство» (RISE), «Поддержка восстановления путем разумного фискального управления» (SURGE) и «Трансформация здравоохранения путем реформы и инвестиций в эффективность» (THRIVE) на общую сумму 2,1 млрд долларов США, из которых в 2024 году уже получено в общий фонд государственного бюджета около 1 млрд долларов США. Указанные проекты направлены на поддержку реформ в сфере финансов, образования, здравоохранения, а также поддержки малого и среднего бизнеса.
Читайте также
В апреле 2025 года получено 50 млн долларов США в рамках реализации проекта THRIVE, еще около 746 млн долларов США планируется получить до конца года в рамках выполнения указанных четырех проектов.
Также Украина и Всемирный банк обсудили детали новой программы Development Policy Loan (DPL) на текущий год. Целью DPL является поддержка имплементации реформ в Украине. Так, Украина получает соответствующий транш по результатам внедрения требований Программы.
На встречах с Президентом Международной финансовой корпорации (IFC) Махтаром Диопом и Исполнительным вице-президентом Многостороннего агентства по гарантированию инвестиций (MIGA) Хироши Матано Министр финансов поблагодарил за оказанную поддержку, в том числе за вклад в сохранение институциональной способности экономики, поддержку малого и среднего бизнеса в Украине, включая ІТ-сектор, а также развитие механизма страхования военных рисков.
Стороны договорились и дальше развивать сотрудничество как в указанных направлениях, так и в рамках новых совместных инициатив.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Урядовий портал
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems