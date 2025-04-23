Руководители Всемирного банка расширят механизмы помощи для Украины, — Минфин Сегодня 19:49 — Казна и Политика

Руководители Всемирного банка расширят механизмы помощи для Украины, — Минфин

За 2022−2025 годы объем портфеля действующих проектов Всемирного банка в Украине является самым большим за все годы сотрудничества. С февраля 2022 года в Госбюджет Украины поступила финансовая помощь на сумму более 51 млрд долларов США (что особенно важно — 30,7 млрд долларов являются грантами) в рамках мобилизованных Всемирным банком ресурсов.

Об этом говорится в сообщении Минфина по результатам встреч главы ведомства Сергея Марченко с руководством Всемирного банка.

Стороны обсудили реализацию совместных текущих проектов, планы на 2025 год и будущие периоды по привлечению бюджетной помощи, создание условий для привлечения частных инвестиций, а также реформы в рамках сотрудничества со Всемирным банком. Сергей Марченко подчеркнул, что продолжение сотрудничества с Банком играет немаловажную роль как в поддержке финансовой стабильности, так и восстановлении.

Обсудили стороны и продолжение внедрения правительством Украины реформ на пути вступления в ЕС.

«Несмотря на постоянные вызовы войны, правительство Украины предано повестке дня реформ, которые не только приближают Украину к ЕС, но и способствуют экономическому развитию и восстановлению страны. Разработанный совместно с Банком в феврале прошлого года аналитический инструмент Матрица реформ является указателем и планом трансформации Украины, который содержит более 300 реформ с измерительными индикаторами», — отметил Министр финансов.

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Во время встречи с Вице-президентом Всемирного банка по делам Региона Европы и Центральной Азии Антонеллой Бассани стороны обсудили важную роль в использовании финансового инструмента «Программа кредитования с привязкой к результатам, Program-for-results» (PforR), предусматривающего выполнение мер по поддержке реформ.

В 2024 году начата реализация четырех проектов PforR: «Повышение доступности и устойчивости образования в условиях кризиса в Украине» (LEARN), «Устойчивое, инклюзивное и экологически сбалансированное предпринимательство» (RISE), «Поддержка восстановления путем разумного фискального управления» (SURGE) и «Трансформация здравоохранения путем реформы и инвестиций в эффективность» (THRIVE) на общую сумму 2,1 млрд долларов США, из которых в 2024 году уже получено в общий фонд государственного бюджета около 1 млрд долларов США. Указанные проекты направлены на поддержку реформ в сфере финансов, образования, здравоохранения, а также поддержки малого и среднего бизнеса.

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В апреле 2025 года получено 50 млн долларов США в рамках реализации проекта THRIVE, еще около 746 млн долларов США планируется получить до конца года в рамках выполнения указанных четырех проектов.

Также Украина и Всемирный банк обсудили детали новой программы Development Policy Loan (DPL) на текущий год. Целью DPL является поддержка имплементации реформ в Украине. Так, Украина получает соответствующий транш по результатам внедрения требований Программы.

На встречах с Президентом Международной финансовой корпорации (IFC) Махтаром Диопом и Исполнительным вице-президентом Многостороннего агентства по гарантированию инвестиций (MIGA) Хироши Матано Министр финансов поблагодарил за оказанную поддержку, в том числе за вклад в сохранение институциональной способности экономики, поддержку малого и среднего бизнеса в Украине, включая ІТ-сектор, а также развитие механизма страхования военных рисков.

Стороны договорились и дальше развивать сотрудничество как в указанных направлениях, так и в рамках новых совместных инициатив.

Урядовий портал По материалам:

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