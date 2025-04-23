Министерство финансов разместило облигаций внутреннего государственного займа на 9 млрд грн — Finance.ua
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Министерство финансов разместило облигаций внутреннего государственного займа на 9 млрд грн

Казна и Политика
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Министерство финансов разместило облигаций внутреннего государственного займа на 9 млрд грн
Министерство финансов разместило облигаций внутреннего государственного займа на 9 млрд грн
Министерство финансов 22 апреля разместило облигаций внутреннего государственного займа на 9 млрд гривен.
Об этом говорится в сообщении Минфина.
Размещены бумаги со сроком обращения 1,2 года на 2,9 млрд гривен под 16,35% годовых, 1,9 года — на 1,1 млрд гривен под 17,1% годовых и 3 года — на 5 млрд гривен под 17,8% годовых.
Министерство финансов 8 ноября 2022 года разместило военных облигаций на 43,7 млн ​​гривен, что является наименьшей суммой с начала войны.
До этого наименьшая сумма была привлечена 4 октября 2022 — 44,5 млн гривен.
Ранее Минфин сообщил, что военные облигации — это прежде всего инструмент поддержки государственного бюджета в период полномасштабного вторжения рф, а не инструмент для максимизации дохода от инвестиционной деятельности, поэтому ставки по военным ОВГЗ остаются фиксированными.
По материалам:
Українські Новини
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