Зеленский: Украина наняла американских юристов для разработки соглашения о недрах с США — Finance.ua

Зеленский: Украина наняла американских юристов для разработки соглашения о недрах с США
Украина наняла американскую юридическую фирму, поддержанную Белым домом, для разработки соглашения о недрах с США.
Об этом сообщил Владимир Зеленский во время пресс-конференции.
«Юристы — обе американские компании, правда, по разные стороны. Я сразу сказал, что мы наймем американскую компанию, которую поддержит Белый дом, чтобы потом нас ни в чем не обвинили», — сказал Зеленский.
Он добавил, что сейчас юристы работают над соглашением, и больше информации у президента о нем нет.
Новый этап переговоров о недрах начнется в США 24 апреля, сейчас прорабатываются технические вопросы и формулировки относительно работы будущего инвестиционного фонда.
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