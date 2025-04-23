Зеленский: Украина наняла американских юристов для разработки соглашения о недрах с США — Finance.ua

Зеленский: Украина наняла американских юристов для разработки соглашения о недрах с США Сегодня 11:12 — Казна и Политика

Зеленский: Украина наняла американских юристов для разработки соглашения о недрах с США

Украина наняла американскую юридическую фирму, поддержанную Белым домом, для разработки соглашения о недрах с США.

Об этом сообщил Владимир Зеленский во время пресс-конференции.

«Юристы — обе американские компании, правда, по разные стороны. Я сразу сказал, что мы наймем американскую компанию, которую поддержит Белый дом, чтобы потом нас ни в чем не обвинили», — сказал Зеленский.

Он добавил, что сейчас юристы работают над соглашением, и больше информации у президента о нем нет.

Новый этап переговоров о недрах начнется в США 24 апреля, сейчас прорабатываются технические вопросы и формулировки относительно работы будущего инвестиционного фонда.

Економічна Правда По материалам:

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