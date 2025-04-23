Алкогольная отрасль сокращает налоговые платежи, — Гетманцев — Finance.ua
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Алкогольная отрасль сокращает налоговые платежи, — Гетманцев

Казна и Политика
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Алкогольная отрасль сокращает налоговые платежи, — Гетманцев
Алкогольная отрасль сокращает налоговые платежи, — Гетманцев
Относительно производителей ликероводочных изделий в марте 2025 года фиксируется снижение показателя эффективности по НДС до 4,5%.
Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев.
Это на 1,8 процентных пункта меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (6,3%).
Розничная торговля ликероводочной отрасли в марте 2025 года показала прирост выручки по данным РРО/ПРРО, который составил 12,99 млрд гривен.
Вместе тем, по словам Гетманцева, при росте общей выручки в стране средняя сумма выручки на 1 лицензию в марте 2025 года уменьшилась на 2% по сравнению с мартом 2024 года и составила 124 тыс. грн.
«Уменьшение связано со стремительным ростом количества выданных лицензий в 2025 году — количество действующих лицензий на розничную торговлю алкогольными напитками с начала года увеличилось на 20 125 единиц по сравнению с декабрем 2024 года и составляет 104 677 единиц», — написал нардеп.
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Как результат, в марте 2025 года уплачено акцизного налога с произведенных в Украине изделий 685,5 млн грн, что на 3,2 млн грн или 0,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
«Советую ГНС срочно обратить внимание на отработку отрасли», — подчеркнул Гетманцев.
Напомним, в ГНС отметили, что в марте украинский рынок подакцизных товаров продемонстрировал положительную тенденцию к росту выручек. Там говорят, что был зафиксирован рост выручки от продажи алкоголя, табака и горючего, осуществленных с применением регистраторов расчетных операций.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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