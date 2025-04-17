Контрабанда сигарет и алкоголя в упаковке из-под мороженого: БЭБ разоблачило организатора — Finance.ua
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Контрабанда сигарет и алкоголя в упаковке из-под мороженого: БЭБ разоблачило организатора

Криминал
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Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области разоблачили организатора контрабанды, пытавшегося переправить подакцизные товары в страны Европейского Союза в упаковках из-под мороженого.
Об этом сообщило ТУ БЭБ.
Следствию удалось установить, что организатор схемы использовал реквизиты подконтрольной ему одесской фирмы по производству мороженого, чтобы нелегально переправить в Европу табачные изделия и алкоголь, замаскировав их от таможенного контроля.
Для этого фигурант упаковывал товар в контейнеры из-под сладостей, покрывая их мороженым. Таким образом, он пытался ввести в заблуждение таможенников во время оформления.
Затем детективам удалось установить место загрузки контрабанды, дальнейший маршрут автомобиля, который по документам перевозил мороженое, и круг лиц, причастных к этому «бизнесу».
В ходе обысков в пункте пропуска через госграницу «Орловка-Исакча» удалось обнаружить более 33 500 пачек сигарет известных марок и почти 13 000 литров спиртосмеси. Также изъят грузовик с прицепом и подакцизные товары, ориентировочная стоимость которых составляет почти 7 млн ​​грн.
«Продолжается досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 201−4 УКУ „Контрабанда подакцизных товаров“. Устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности», — подчеркнули детективы.
По материалам:
Finance.ua
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