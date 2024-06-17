Руководитель «Укрэнерго» Кудрицкий прокомментировал заявления об «отключении света зимой на 20 часов» — Finance.ua

Руководитель «Укрэнерго» Кудрицкий прокомментировал заявления об «отключении света зимой на 20 часов» Сегодня 11:32 — Энергетика

Руководитель «Укрэнерго» Кудрицкий прокомментировал заявления об «отключении света зимой на 20 часов»

Ряд украинских СМИ и чиновников сообщили, что зимой в Украине возможны отключения света продолжительностью до 20 часов в день. Со своей стороны председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сказал, что сейчас эти прогнозы являются «гаданиями на кофейной гуще», поскольку никто не знает, что ждет энергосистему. В частности, по его словам, это зависит от российских обстрелов и возможности Украины восстановить разрушенные мощности генерации.

В интервью «УП» он отметил, что наличие света в течение нескольких часов в день — это пессимистический сценарий.

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Кудрицкий заявил, что основные сценарии прохождения отопительного сезона составляются в «Укрэнерго» и с ними знаком «ограниченный круг людей» по мотивам безопасности. Поэтому он выразил сомнение, что журналисты или, например, представители других энергетических компаний могут иметь правдивый план, как будет выглядеть ситуация зимой.

«Это зависит от очень большого количества факторов. В первую очередь от российских обстрелов. Никто не знает, какие повреждения нас ждут в ближайшие месяцы и то, с каким парком энергоблоков на тепловых и гидроэлектростанциях мы подойдем к осенне-зимнему периоду», — сказал чиновник.

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Глава «Укрэнерго» добавил, что есть сценарии, при которых в результате интенсивных обстрелов восстановление энергетики будет затруднено, что приведет к более продолжительным отключениям, которые «могут продолжаться не 4 часа через 4, а 6−7 часов без света, и 2−3 часа со светом».

«Также есть оптимистические сценарии, когда все получится восстановить, несмотря на обстрелы, или атаки не будут такими успешными, как раньше. И удастся, например, построить часть генерирующих мощностей, чтобы немного смягчить дефицит. Есть сценарии с холодной и теплой зимой. Пока это гадания на кофейной гуще. Как оператор мы просчитываем самые плохие и самые хорошие случаи того, что нас может ожидать, и действия во время каждого из них. Но ориентировать людей, что электричества не будет 12−15−20 часов, 15 часов, мы просто не можем, поэтому что никто не знает, что на самом деле нас ждет», — подытожил Кудрицкий.

Українські Новини По материалам:

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