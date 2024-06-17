Какие регионы Украины будут больше всего страдать от отключений света — Finance.ua

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Какие регионы Украины будут больше всего страдать от отключений света

Энергетика
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Какие регионы Украины будут больше всего страдать от отключений света
Какие регионы Украины будут больше всего страдать от отключений света
В Украине нормой стали отключения электроэнергии, вызванные последствиями российских ударов по украинским электростанциям. Как правило, отключения применяют в пиковые часы — вечером и утром.
Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук объяснил, какие регионы будут больше всего страдать от отключений света.
«Отключения и ограничения будут касаться проблемных регионов — центральный Киевский регион, Харьков, Одесса, периодически Днепр и Днепропетровская область, Львовский регион. Это те, кто будет страдать больше других. Во всех остальных, если отключения будут, то они будут 2−3 часа максимум в сутки», — сказал он.

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Напомним, Украинская энергетика находится в сложной ситуации и отключения будут нормой нынешним летом и зимой, заявил член наблюдательного совета «Укрэнерго», советник премьера Дениса Шмыгаля Юрий Бойко.
«В этих условиях нам придется жить до августа. Август-сентябрь — я ожидаю незначительное улучшение в силу выхода из ремонта атомной генерации», — заявил он.
Чтобы покрыть дефицит, Украина должна импортировать электроэнергию из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы.
По материалам:
ТСН
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