Какие регионы Украины будут больше всего страдать от отключений света — Finance.ua

Какие регионы Украины будут больше всего страдать от отключений света Сегодня 07:04 — Энергетика

Какие регионы Украины будут больше всего страдать от отключений света

В Украине нормой стали отключения электроэнергии, вызванные последствиями российских ударов по украинским электростанциям. Как правило, отключения применяют в пиковые часы — вечером и утром.

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук объяснил , какие регионы будут больше всего страдать от отключений света.

«Отключения и ограничения будут касаться проблемных регионов — центральный Киевский регион, Харьков, Одесса, периодически Днепр и Днепропетровская область, Львовский регион. Это те, кто будет страдать больше других. Во всех остальных, если отключения будут, то они будут 2−3 часа максимум в сутки», — сказал он.

Напомним, Украинская энергетика находится в сложной ситуации и отключения будут нормой нынешним летом и зимой, заявил член наблюдательного совета «Укрэнерго», советник премьера Дениса Шмыгаля Юрий Бойко.

«В этих условиях нам придется жить до августа. Август-сентябрь — я ожидаю незначительное улучшение в силу выхода из ремонта атомной генерации», — заявил он.

Чтобы покрыть дефицит, Украина должна импортировать электроэнергию из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы.

ТСН По материалам:

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