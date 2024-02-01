Руководитель ТЦК рассказал, как проверяют предприятия — Finance.ua

Руководитель ТЦК рассказал, как проверяют предприятия Сегодня 16:45 — Казна и Политика

На начало февраля граждане могут освобождаться от мобилизации в случае бронирования, порядок которого определен соответствующим постановлением Кабмина. Существует определенный метод бронирования.

Об этом рассказал начальник мобилизационного отделения Дарницкого районного в г. Киеве территориального центра комплектования и социальной поддержки Владимир Новосядлый в интервью « Вечернему Киеву ».

«По моему мнению, слишком много бронирования сейчас… Это все проверят. Предприятие должно не менее одного раза в год сверять учетные данные своих работников с учетными данными в ТЦК», — заявил руководитель ТЦК.

Однако он добавил, что ТЦК не имеют полномочий проверять, работает ли забронированный работник на предприятии физически. Задача территориальных центров комплектования — проверить соответствие военно-учетных документов, военно-учетной специальности, своевременность обновления учетных данных и другие данные.

Также Новосядлый подчеркнул, если предприятие определено критически важным или имеет мобилизационное задание, производит товары военного назначения и другое, то ему необходимо иметь квалифицированных работников, которые будут выполнять эти задачи. Поэтому, призвав таких работников, можно причинить больше ущерба государству с точки зрения обороны.

Относительно уклонения от мобилизации с помощью справки о непригодности по состоянию здоровья, для проверки созданы военно-врачебные комиссии, которые комиссионно осматривают каждого военнообязанного и выносят решение.

«Если заключение „пригоден“ или „ограниченно пригоден“, то такого человека мы рассматриваем как кандидата на призыв. Если же решение „временно непригоден“ или „непригоден“, то эти данные перенаправляются на Киевскую городскую комиссию и Центральную военно-врачебную комиссию», — отметил военный.

Он пояснил, что в случае, если доказательств недостаточно или есть какие-либо вопросы к самому военнообязанному, его вызывают на высшие комиссии. Если военнообязанный не согласен с решением районной ВВК, он может оспорить его на высших комиссиях.

Такая же ситуация с проверкой браков с людьми с инвалидностью или попечительства над ними на предмет фиктивности. ТЦК не имеют полномочий проводить такие проверки, но могут проверять документы о наличии других лиц, которые должны осуществлять уход за таким лицом.

УНІАН По материалам:

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