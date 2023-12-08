Руководитель оборонного завода раскрадывал бюджетные деньги на приобретении комплектующих для боевых самолетов ВСУ — Finance.ua

Руководитель оборонного завода раскрадывал бюджетные деньги на приобретении комплектующих для боевых самолетов ВСУ Сегодня 15:16 — Криминал

Контрразведка Службы безопасности совместно с БЭБ и во взаимодействии с руководством АО «Украинская оборонная промышленность» ликвидировала схему присвоения бюджетных средств на приобретение комплектующих для боевых самолетов ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Речь идет о модулях усиления мощности бортовых радиолокационных систем на украинских истребителях СУ-27.

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По данным следствия, директор одного из оборонных предприятий нашего государства вместе с сообщниками пытался украсть почти 4 млн бюджетных гривен на закупке соответствующего авиаоборудования.

Фото: СБУ

Именно на эту сумму он заключил договор с аффилированной коммерческой структурой по приобретению авиационного модуля. Однако дельцы поставили на госпредприятие неисправные комплектующие, а его глава распорядился взять на баланс бракованную продукцию и оплатить.

Для этого чиновник подписал бухгалтерские документы на прием неисправного имущества.

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На их основании оборонная компания перечислила коммерсантам первую часть платежа в размере 1,9 млн грн. В дальнейшем участники «схемы» планировали вывести эти деньги в тень через подконтрольные фирмы, обналичить и распределить между собой.

Фото: СБУ

Однако правоохранители своевременно разоблачили схему и поэтапно ее задокументировали. После этого на всю сумму договора в размере 3,9 млн грн был наложен арест и тем самым заблокированы попытки их присвоения.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. В частности, проверяется причастность фигурантов к совершению преступлений при заключении других оборонных договоров. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

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