Компании из Финляндии подозревают в отправке в россию почти 3500 дронов — Finance.ua
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Компании из Финляндии подозревают в отправке в россию почти 3500 дронов

Криминал
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Две компании из Финляндии подозревают в отправке в россию продукции, которая может попадать под санкции ЕС, в частности дронов.
Об этом сообщает Yle со ссылкой на данные финской таможни, пишет «Европейская правда».
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По данным ведомства, компании могли экспортировать в соседнюю страну товаров на сумму более трех миллионов евро. В частности, речь идет о 3500 дронов.
Финские таможенники отмечают, что, согласно таможенным декларациям, грузы направлялись в другую страну, но есть подозрения, что они попали в россию.
Также в ведомстве подозревают, что за компаниями стоит один человек. По этому делу проходят шесть подозреваемых.
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По сообщению таможни, дело, которое расследуется по факту нарушения таможенных правил при отягчающих обстоятельствах и экспорте военного оборудования, будет передано в суд уже в этом месяце.
Ранее МИД Финляндии запустил открытый для всех онлайн-курс о международных санкциях, в том числе против россии, чтобы повысить знания финнов об этом инструменте.
Также СМИ сообщали, что некоторые государства-члены Европейского Союза во время обсуждения нового, двенадцатого пакета санкций выступили против положения, которое существенно ограничивает реэкспорт в россию ряда европейских товаров.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Європейська правда
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