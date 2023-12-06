Компании из Финляндии подозревают в отправке в россию почти 3500 дронов — Finance.ua

Компании из Финляндии подозревают в отправке в россию почти 3500 дронов Сегодня 05:50 — Криминал

Две компании из Финляндии подозревают в отправке в россию продукции, которая может попадать под санкции ЕС, в частности дронов.

Об этом сообщает Yle со ссылкой на данные финской таможни, пишет «Европейская правда».

По данным ведомства, компании могли экспортировать в соседнюю страну товаров на сумму более трех миллионов евро. В частности, речь идет о 3500 дронов.

Финские таможенники отмечают, что, согласно таможенным декларациям, грузы направлялись в другую страну, но есть подозрения, что они попали в россию.

Также в ведомстве подозревают, что за компаниями стоит один человек. По этому делу проходят шесть подозреваемых.

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По сообщению таможни, дело, которое расследуется по факту нарушения таможенных правил при отягчающих обстоятельствах и экспорте военного оборудования, будет передано в суд уже в этом месяце.

Ранее МИД Финляндии запустил открытый для всех онлайн-курс о международных санкциях, в том числе против россии, чтобы повысить знания финнов об этом инструменте.

Также СМИ сообщали, что некоторые государства-члены Европейского Союза во время обсуждения нового, двенадцатого пакета санкций выступили против положения, которое существенно ограничивает реэкспорт в россию ряда европейских товаров.

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Європейська правда По материалам:

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