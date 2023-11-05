В Турции тестируют «секретный» боевой дрон Anka-3 — Finance.ua

В Турции тестируют «секретный» боевой дрон Anka-3 05.11.2023, 01:43 — Технологии&Авто

В Турции тестируют «секретный» боевой дрон Anka-3

В Турции компания Turkish Aerospace Industries проводит новые испытания нового военного беспилотника Anka-3.

Турецкое медиа GDH Defence опубликовало новые кадры в социальной сети X.

Беспилотный самолет Anka-3 был протестирован на взлетной полосе. Судя по ролику, инженеры проверили, как работает шасси, рулежная система, закрылки и другие элементы конструкции.

Результаты этих испытаний пока не разглашаются, однако GDH Defence раскрыло ключевые технические характеристики нового БПЛА:

высота полета — 12 км;

максимальная скорость — 0,7 Маха (примерно 857 км/ч);

крейсерская скорость — 463 км/ч;

полезная нагрузка — до 1200 кг;

максимальная взлетная масса — 6500 кг;

продолжительность полета — 10 часов.

Anka-3 получил корпус типа «летающее крыло» с низкой радиолокационной заметностью и похож на уменьшенную копию американского стелс-самолета B-2 Spirit. В передней части расположен воздухозаборник, а в задней — реактивный двигатель. Операторы смогут управлять БПЛА посредством спутниковой связи.

Что касается распределения полезной нагрузки, то до 650 кг можно разместить на каждой из двух станций на фюзеляже, до 650 кг также выдерживает каждое из внутренних и крайних креплений на крыльях — всего выходит шесть подвесов. Максимально Anka-3 может поднять и использовать во время миссий боеприпасы общим весом 100 кг.

Турецкий инженер и военный обозреватель Огужан Уйгун в X пишет, что Anka-3 сможет работать в паре с истребителями 5-го поколения KAAN, пилоты которых будут управлять беспилотниками в воздухе с помощью специальных шлемов. По их команде дроны Anka-3 будут подлетать к цели спереди, делать снимки и при необходимости наносить удары по противнику, запуская ракеты «Супер Молния» класса «воздух-воздух» или «воздух-земля». Пока вражеские системы противовоздушной обороны будут предотвращены беспилотниками, KAAN смогут уничтожать основные цели с минимальным риском.

Фокус По материалам:

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