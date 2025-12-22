Рост зарплат и курс на инклюзию — как рынок труда чувствует себя во время войны
Украинский рынок труда в 2025 году демонстрирует осторожную стабилизацию, несмотря на полномасштабную войну. Бизнес удерживает занятость и производство, продолжает наем персонала, повышает заработные платы и все активнее внедряет инклюзивные подходы.
Об этом свидетельствует национальное исследование оценки рынка труда 2025 года и прогнозов на 2026 год, проведенное вместе с Федерацией работодателей Украины и международным партнером Helvetas Ukraine.
В рамках опроса была охвачена 61 тысяча предприятий, на которых работают 4,4 млн человек. Масштаб выборки и ответы формируют доказательную базу для принятия государственных решений в сфере занятости и образования в условиях войны.
Занятость и найм: без резких колебаний
Несмотря на постоянные обстрелы, блэкауты и риски безопасности, бизнес демонстрирует «осторожную» стабильность занятости и производства. Предприятия в основном удерживают объемы производства и численность персонала без резких изменений, а в западных регионах фиксируется умеренный рост.
По результатам опроса, 67% предприятий в 2025 году продолжали наем работников.
Лидерами трудоустройства остаются Днепропетровская, Львовская, Киевская области и город Киев. Среди отраслей — перерабатывающая промышленность, торговля, здравоохранение, образование и сельское хозяйство.
Зарплаты как ключевой инструмент конкуренции
Отдельным трендом является повышение заработной платы. По словам директора Госслужбы занятости Юлии Жовтяк, зарплата остается одним из главных инструментов конкуренции работодателей за работников в условиях устойчивого кадрового дефицита.
Если в 2024 году повышение зарплат на 2025 год планировали 35% работодателей, то фактически повысили их 45%. На 2026 год рост зарплат планируют уже 56% работодателей — в среднем на 10−20%.
Инклюзивность становится нормой
Еще одна заметная тенденция — рост инклюзивности на рынке труда. Работодатели все активнее рассматривают трудоустройство ветеранов и ветеранок, внутренне перемещенных лиц, людей с инвалидностью, работников 60+ лет и молодежи без опыта.
По словам Жовтяка, если в прошлом году 60−65% предпринимателей планировали наем представителей этих категорий, то в этом году соответствующие показатели в среднем превышают 90%.
Обучение и социальная поддержка как инвестиция в персонал
Обучение и социальная поддержка кадров постепенно становятся стандартом ответственного бизнеса.
Более половины опрошенных работодателей инвестируют в социальные программы и развитие персонала, что подчеркивает рост роли обучения взрослых и повышения квалификации как инструментов удержания работников.
Приоритеты Государственной службы занятости на 2026 год
По итогам исследования Жовтяк наметила ключевые направления работы Государственной службы занятости на следующий год. Среди них:
- поддержка критически важных отраслей — энергетики, медицины, строительства, оборонной и коммунальной сфер, с масштабированием программ быстрого переобучения и повышения квалификации;
- углубление координации с работодателями по принципу: бизнес определяет потребность; Служба обеспечивает подготовку кадров;
- развитие инклюзивного рынка труда с фокусом на ветеранов, людей с инвалидностью и граждан 60+;
- более активное привлечение молодежи через программы первого рабочего места, стажировку, дуальное образование, профориентацию и работу с молодежью категории NEET;
- поддержка непрерывного обучения взрослых через гранты на переквалификацию и развитие навыков;
- усиление сервисной модели Государственной службы занятости как HR-партнера для бизнеса с акцентом на цифровые услуги, аналитику и индивидуальный подход.
Государственная служба занятости продолжает трансформировать вызовы времени в возможности для людей, бизнеса и экономики страны, оставаясь открытой для партнерств и совместных решений.
