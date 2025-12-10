Бизнес в зоне военного риска активнее привлекает финансирование Сегодня 17:34

С начала 2025 года в рамках программы бизнес привлек около 27 тыс. кредитов на общую сумму 79,9 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

В целом с начала года больше всего кредитных средств было получено по следующим направлениям:

кредитование в зоне высокого военного риска — 22,7 млрд грн;

развитие перерабатывающей промышленности — 20,7 млрд грн;

инвестиционные проекты — 20,6 млрд грн.

Наиболее заметный рост по сумме выданных кредитов на этой неделе в кредитовании бизнеса в зонах высокого военного риска — (+3,4%).

С начала действия программы (февраль 2020 г.) предприниматели получили 131,5 тыс. кредитов на сумму почти 446 млрд грн. Из них в период военного положения — 96,6 тыс. кредитов на 356,4 млрд грн.

В десятку лидеров по количеству взятых кредитов вошли четыре региона, относящихся к зонам высокого военного риска: Днепропетровская, Одесская, Киевская, Харьковская области.

Наибольшие объемы кредитования привлечены предприятиями в аграрном секторе, перерабатывающей промышленности, оптовой и розничной торговле.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.