Бизнес в зоне военного риска активнее привлекает финансирование

С начала 2025 года в рамках программы бизнес привлек около 27 тыс. кредитов на общую сумму 79,9 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.
В целом с начала года больше всего кредитных средств было получено по следующим направлениям:
  • кредитование в зоне высокого военного риска — 22,7 млрд грн;
  • развитие перерабатывающей промышленности — 20,7 млрд грн;
  • инвестиционные проекты — 20,6 млрд грн.
Наиболее заметный рост по сумме выданных кредитов на этой неделе в кредитовании бизнеса в зонах высокого военного риска — (+3,4%).
С начала действия программы (февраль 2020 г.) предприниматели получили 131,5 тыс. кредитов на сумму почти 446 млрд грн. Из них в период военного положения — 96,6 тыс. кредитов на 356,4 млрд грн.
В десятку лидеров по количеству взятых кредитов вошли четыре региона, относящихся к зонам высокого военного риска: Днепропетровская, Одесская, Киевская, Харьковская области.
Наибольшие объемы кредитования привлечены предприятиями в аграрном секторе, перерабатывающей промышленности, оптовой и розничной торговле.
По материалам:
agrotimes.ua
