Бизнес в зоне военного риска активнее привлекает финансирование
С начала 2025 года в рамках программы бизнес привлек около 27 тыс. кредитов на общую сумму 79,9 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.
В целом с начала года больше всего кредитных средств было получено по следующим направлениям:
- кредитование в зоне высокого военного риска — 22,7 млрд грн;
- развитие перерабатывающей промышленности — 20,7 млрд грн;
- инвестиционные проекты — 20,6 млрд грн.
Наиболее заметный рост по сумме выданных кредитов на этой неделе в кредитовании бизнеса в зонах высокого военного риска — (+3,4%).
С начала действия программы (февраль 2020 г.) предприниматели получили 131,5 тыс. кредитов на сумму почти 446 млрд грн. Из них в период военного положения — 96,6 тыс. кредитов на 356,4 млрд грн.
В десятку лидеров по количеству взятых кредитов вошли четыре региона, относящихся к зонам высокого военного риска: Днепропетровская, Одесская, Киевская, Харьковская области.
Наибольшие объемы кредитования привлечены предприятиями в аграрном секторе, перерабатывающей промышленности, оптовой и розничной торговле.
Поделиться новостью
Также по теме
День финансов: личные инвестиционные счета, проведение выборов во время войны, курс доллара в 2026 году
Сегодня на границе с Румынией заработала система EES
Бизнес в зоне военного риска активнее привлекает финансирование
Послы стран ЕС одобрили план отказа от российского газа до 2027 года
С 1 января в Польше будут действовать новые штрафы за отсутствие страхования
Счетная палата проанализировала местные бюджеты — какие проблемы обнаружили