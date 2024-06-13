Рост уже 12-й год подряд: количество беженцев и переселенцев в мире превысило 120 миллионов — Finance.ua
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Рост уже 12-й год подряд: количество беженцев и переселенцев в мире превысило 120 миллионов

Мир
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Рост уже 12-й год подряд: количество беженцев и переселенцев в мире превысило 120 миллионов
Рост уже 12-й год подряд: количество беженцев и переселенцев в мире превысило 120 миллионов
Количество беженцев и переселенцев в мире составило 117,3 миллиона человек по состоянию на конец 2023 года (+8% за год). К маю эта цифра уже превысила 120 миллионов.
Об этом говорится в отчете Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Количество беженцев и вынужденных переселенцев растет 12 лет подряд. В общей сложности 1,5% населения мира сейчас вынуждены покинуть свои дома — почти вдвое больше, чем десятилетие тому назад.
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В прошлом году еще 8,8 миллиона человек стали беженцами или переселенцами — это эквивалентно населению такого города, как Лондон.
Перемещение украинцев за границу и внутри страны, говорится в отчете, продолжалось, хотя и более медленными темпами, чем в первый год полномасштабной войны. Приблизительно три четверти миллиона человек стали новыми внутренне перемещенными лицами, прежде всего в восточных и южных областях. Количество беженцев из Украины в конце 2023 года составило 6 миллионов (+5% в год), около 2,6 миллиона из них проживают в соседних странах.
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Из-за конфликта в Судане более 6 миллионов человек вынужденно покинули свои дома, еще 1,2 миллиона бежали в соседние страны. В общей сложности на конец года 10,8 миллиона суданцев были насильно перемещены.
В секторе Газа количество внутренне перемещенных лиц составило 1,7 миллиона. Более 1,3 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома в Мьянме в 2023 году из-за эскалации насилия после военного переворота.
В отчете говорится, что в 2023 году во всем мире более 5 миллионов внутренне перемещенных лиц и один миллион беженцев вернулись домой.
По материалам:
Слово і Діло
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