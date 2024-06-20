Германия заблокировала одобрение нового пакета санкций ЕС против россии — Reuters Сегодня 11:45 — Мир

Германия заблокировала одобрение нового пакета санкций ЕС против россии — Reuters

Страны ЕС не смогли договориться о 14-м пакете санкций в отношении россии из-за блокирования со стороны Германии, несмотря на отмену пункта, который Берлин считал проблематичным.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.

ЕС уже согласовал 13 пакетов санкций против россии после полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Читайте также США ужесточили санкции против россии

Чиновники из 27 стран ЕС обсуждают пакет уже больше месяца. Новые меры включают запрет на перевалку российского СПГ и план привлечения операторов ЕС к ответственности за нарушение санкций дочерними компаниями и партнерами в третьих странах.

Колебания Германии были частично вызваны внутренними разногласиями между ее министерством иностранных дел и канцелярией канцлера, сообщили дипломаты и источник, знакомый с ситуацией.

Ранее ЕС исключил из нового пакета положение, которое Германия сочла спорным. Оно распространяло действие так называемой оговорки о запрете россии на дочерние компании в третьих странах.

Читайте также Что предусматривают новые финансовые санкции США против россии: разъяснение НБУ

По словам дипломатов, пункт статьи 12G был исключен из компромиссного текста, распространённого среди государств-членов незадолго до встречи послов 19 июня. Согласно проекту ранней версии пакета, этот пункт должен был заставить дочерние компании «контрактно запретить реэкспорт в россию и реэкспорт для использования в россии».

Берлин был обеспокоен этим пунктом, ведь он заставлял компании ЕС гарантировать, что их клиенты не смогут потом продавать попавшие под санкции товары в россию, писало издание Politico. Ранее такое положение распространялось только на огнестрельное оружие, боевое снаряжение и товары двойного назначения. Германия обеспокоена, что ее малый бизнес пострадает, если положение будет расширено за счет большего количества гражданской продукции, такой как химикаты или оборудование для металлообработки.

ЕС постоянно ужесточает санкции против москвы за вторжение в Украину в 2022 году, но его усилия подрываются обходом санкций через третьи страны. Включение этого пункта еще больше усилило бы меры блока.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.