Китайские автопроизводители просят ввести зеркальные тарифы против ЕС — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Китайские автопроизводители просят ввести зеркальные тарифы против ЕС

Технологии&Авто
10
Китайские автопроизводители просят ввести зеркальные тарифы против ЕС
Китайские автопроизводители просят ввести зеркальные тарифы против ЕС
Китайские автопроизводители призвали Пекин принять меры в ответ на решение ЕС ограничить импорт китайских электромобилей, повысив тарифы на импорт европейских автомобилей с бензиновыми двигателями.
Об этом сообщает государственная газета Global Times, пишет Reuters.
Чего хотят? На закрытой встрече во вторник, в которой приняли участие европейские автопроизводители, китайские автомобильные компании и промышленные группы, было предложено повысить тарифы на крупные автомобили с бензиновыми двигателями, импортируемые из Европейского Союза.
Торговая политика ЕС становится все более «защитной» из-за опасений, что Европу переполнят дешевые товары, в том числе электромобили, поскольку китайские фирмы ориентируются за границу из-за слабого внутреннего спроса.
Читайте также
Объявление Европейской комиссии от 12 июня о том, что с июля она введет пошлины в размере до 38,1% на импортируемые китайские электромобили, произошло после майского повышения тарифов США на китайские автомобили и открывает новый фронт в торговой войне Запада с Пекином, начавшейся еще в 2018 году.
Текущий импортный тариф Китая на автомобили составляет 15%.
Китайские власти ранее намекали на возможные ответные меры из-за комментариев государственных СМИ и интервью с деятелями отрасли.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.