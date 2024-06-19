Китайские автопроизводители просят ввести зеркальные тарифы против ЕС — Finance.ua

Китайские автопроизводители просят ввести зеркальные тарифы против ЕС
Китайские автопроизводители призвали Пекин принять меры в ответ на решение ЕС ограничить импорт китайских электромобилей, повысив тарифы на импорт европейских автомобилей с бензиновыми двигателями.
Об этом сообщает государственная газета Global Times, пишет Reuters.
Чего хотят? На закрытой встрече во вторник, в которой приняли участие европейские автопроизводители, китайские автомобильные компании и промышленные группы, было предложено повысить тарифы на крупные автомобили с бензиновыми двигателями, импортируемые из Европейского Союза.
Торговая политика ЕС становится все более «защитной» из-за опасений, что Европу переполнят дешевые товары, в том числе электромобили, поскольку китайские фирмы ориентируются за границу из-за слабого внутреннего спроса.
Объявление Европейской комиссии от 12 июня о том, что с июля она введет пошлины в размере до 38,1% на импортируемые китайские электромобили, произошло после майского повышения тарифов США на китайские автомобили и открывает новый фронт в торговой войне Запада с Пекином, начавшейся еще в 2018 году.
Текущий импортный тариф Китая на автомобили составляет 15%.
Китайские власти ранее намекали на возможные ответные меры из-за комментариев государственных СМИ и интервью с деятелями отрасли.
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