ЕС введет пошлины на китайские электромобили в размере до 25% — Finance.ua

ЕС введет пошлины на китайские электромобили в размере до 25%
Европейская Комиссия планирует объявить китайским производителям электромобилей временные тарифы, которые могут составить около 25%.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
«Человек, знакомый с дискуссиями в Брюсселе, сообщил, что цифры еще не окончательны. Чиновники из нескольких стран-членов ЕС заявили, что ожидают, что тарифы составят 25%, а некоторые компании могут столкнуться с еще более высокими затратами на импорт», — пишет агентство.
Тарифы ожидают ввести 4 июля, а Китай уже выразил готовность к ответным мерам в сферах сельского хозяйства, авиации и автомобилей с большими двигателями.
Акции, связанные с китайскими производителями электромобилей, снизились в Гонконге в преддверии решения ЕС. На этой неделе акции Geely Automobile Holdings и Xpeng Inc. упали примерно на 8%, в то время как лидер сектора BYD Co. потерял около 3%.
Хотя эти меры направлены на китайских автопроизводителей, таких как BYD и Geely Automotive Holdings Ltd., более высокие ставки — с нынешних 10% - коснутся и ряда западных автопроизводителей, во главе с Tesla, поставляющей Model 3 из Шанхая в Европу, а также BMW AG и Renault SA.
Нынешний сбор на импорт легковых автомобилей из Европы в Китай составляет 15%.
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