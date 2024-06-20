Почти миллиард евро ЕС отправил россии за металлы в 2024 году — Finance.ua

Почти миллиард евро ЕС отправил россии за металлы в 2024 году Сегодня 21:30 — Мир

Европейский союз по итогам января-апреля 2024 года импортировал продукции горно-металлургического комплекса из россии на 1,52 млн т на €801,15 млн.

Об этом свидетельствуют данные Eurostat.

Основная доля импорта приходится на полуфабрикаты, не запрещенные санкциями — 79,3% общего объема импорта.

За 4 месяца ЕС импортировал из рф 1,2 млн т соответствующей продукции.

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Основной объем импорта полуфабрикатов приходится на Бельгию — 482,8 тыс. т. Он вырос почти на 8%.

Среди основных потребителей этой российской металлургической продукции в январе-апреле были: чугун — Италия — 167,7 тыс. т, ферросплавы — Нидерланды — 20,8 тыс. т, лом — Литва — 7,1 тыс. т. Напомним ЕС и не ввел полноценные санкции на всю российскую металлопродукцию.

В то же время металлургия является второй по объему денег промышленностью россии. К тому же металлургические компании непосредственно снабжают российский ВПК своей продукцией.

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