россия строит более трети новых реакторов по всему миру и даже имеет влияние в Европе — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

россия строит более трети новых реакторов по всему миру и даже имеет влияние в Европе

Энергетика
10
российская атомная корпорация «Росатом», несмотря на санкции на экономику страны, участвует в строительстве более трети новых реакторов по всему миру.
Об этом сообщает газета Financial Times.
«Несмотря на санкции против ее экономики, россия продолжает оставаться непревзойденным экспортером атомных электростанций. Она участвует в строительстве более трети новых строящихся реакторов в мире, в том числе в Китае, Индии, Иране и Египте», — говорится в сообщении.
Читайте также
До полномасштабного вторжения в Украину на россию уже приходилось около половины всех международных соглашений по строительству атомных электростанций, поставкам реакторов и топлива, выводу из эксплуатации или обращению с отходами. На ее главных конкурентов в ядерной энергетике — Китай, Францию, Японию, Южную Корею и США — вместе взятых — приходилось около 40 процентов.
Отношения, которые россия выстраивает через ядерные проекты, превосходят даже длительные контракты на поставку газа по трубопроводам. Строительство атомной электростанции занимает около 10 лет, а срок эксплуатации реактора на новых станциях составляет 60 лет. Подготовка к демонтажу, включая извлечение радиоактивных частей, занимает еще 10−20 лет и требует значительных средств.
Читайте также
«Это очень долгосрочное обязательство для страны иметь российское присутствие. Это не только собственное строительство. Это целая экосистема», — говорит Дарья Долзикова, научный сотрудник программы по ядерной политике Королевского института объединенных служб, лондонского аналитического центра по вопросам обороны и безопасности
В частности, сейчас российский атомный гигант «Росатом» строит атомную электростанцию ​​в Бангладеш стоимостью 12 миллиардов долларов. Правительство Бангладеш заявляет, что станция мощностью 2400 МВт, которая, как ожидается, начнет нынешние испытания, решит проблему дефицита электроэнергии и отключений.
Читайте также
В Турции россия строит первую в стране атомную электростанцию ​​мощностью 4800 МВт, которая, как ожидается, начнет производить электроэнергию в этом году.
«Росатом» являлся ключевой частью усилий москвы, направленных на завоевание глобального юга. За последние два года его генеральный директор Алексей Лихачев посетил эти страны почти столько же раз, сколько за весь период с момента своего назначения в 2016 году до 2022 года.
Читайте также
Компания подписала около двух десятков меморандумов о взаимопонимании со странами Африки и Латинской Америки, включая Зимбабве, Мали, Буркина-Фасо и Бразилию. В Гане россия начала подготовку заявки на строительство первой в стране атомной электростанции вместе с поставщиками из США, Китая, Индии, Южной Кореи и Франции.
В этом году россия и Узбекистан подписали соглашение о строительстве небольшого модульного реактора мощностью 330 МВт.
Даже в Европе россия не полностью изолирована. Венгерская АЭС «Пакш» мощностью 2400 МВт, строительство которой «Росатом» получил без конкурса в 2014 году, не пострадала от вторжения в Украину. Ожидается, что она будет передана в эксплуатацию в начале 2030-х годов.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.