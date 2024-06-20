россия строит более трети новых реакторов по всему миру и даже имеет влияние в Европе — Finance.ua

россия строит более трети новых реакторов по всему миру и даже имеет влияние в Европе Сегодня 19:30 — Энергетика

российская атомная корпорация «Росатом», несмотря на санкции на экономику страны, участвует в строительстве более трети новых реакторов по всему миру.

Об этом сообщает газета Financial Times.

«Несмотря на санкции против ее экономики, россия продолжает оставаться непревзойденным экспортером атомных электростанций. Она участвует в строительстве более трети новых строящихся реакторов в мире, в том числе в Китае, Индии, Иране и Египте», — говорится в сообщении.

Читайте также В мае россия впервые за два года обогнала США по поставкам газа в Европу

До полномасштабного вторжения в Украину на россию уже приходилось около половины всех международных соглашений по строительству атомных электростанций, поставкам реакторов и топлива, выводу из эксплуатации или обращению с отходами. На ее главных конкурентов в ядерной энергетике — Китай, Францию, Японию, Южную Корею и США — вместе взятых — приходилось около 40 процентов.

Отношения, которые россия выстраивает через ядерные проекты, превосходят даже длительные контракты на поставку газа по трубопроводам. Строительство атомной электростанции занимает около 10 лет, а срок эксплуатации реактора на новых станциях составляет 60 лет. Подготовка к демонтажу, включая извлечение радиоактивных частей, занимает еще 10−20 лет и требует значительных средств.

Читайте также МЭА ожидает значительный избыток на рынках нефти к 2030 году

«Это очень долгосрочное обязательство для страны иметь российское присутствие. Это не только собственное строительство. Это целая экосистема», — говорит Дарья Долзикова, научный сотрудник программы по ядерной политике Королевского института объединенных служб, лондонского аналитического центра по вопросам обороны и безопасности

В частности, сейчас российский атомный гигант «Росатом» строит атомную электростанцию ​​в Бангладеш стоимостью 12 миллиардов долларов. Правительство Бангладеш заявляет, что станция мощностью 2400 МВт, которая, как ожидается, начнет нынешние испытания, решит проблему дефицита электроэнергии и отключений.

Читайте также Страны Балтии отключатся от единой с рф и беларусью энергосистемы в 2025 году

В Турции россия строит первую в стране атомную электростанцию ​​мощностью 4800 МВт, которая, как ожидается, начнет производить электроэнергию в этом году.

«Росатом» являлся ключевой частью усилий москвы, направленных на завоевание глобального юга. За последние два года его генеральный директор Алексей Лихачев посетил эти страны почти столько же раз, сколько за весь период с момента своего назначения в 2016 году до 2022 года.

Компания подписала около двух десятков меморандумов о взаимопонимании со странами Африки и Латинской Америки, включая Зимбабве, Мали, Буркина-Фасо и Бразилию. В Гане россия начала подготовку заявки на строительство первой в стране атомной электростанции вместе с поставщиками из США, Китая, Индии, Южной Кореи и Франции.

В этом году россия и Узбекистан подписали соглашение о строительстве небольшого модульного реактора мощностью 330 МВт.

Даже в Европе россия не полностью изолирована. Венгерская АЭС «Пакш» мощностью 2400 МВт, строительство которой «Росатом» получил без конкурса в 2014 году, не пострадала от вторжения в Украину. Ожидается, что она будет передана в эксплуатацию в начале 2030-х годов.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.