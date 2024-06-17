В мае россия впервые за два года обогнала США по поставкам газа в Европу — Finance.ua

В мае россия впервые за два года обогнала США по поставкам газа в Европу Сегодня 13:30 — Энергетика

В мае россия впервые за два года обогнала США по поставкам газа в Европу

В мае 2024 года импорт газа из россии в Европу впервые за почти два года превысил поставки из США, несмотря на усилия региона, направленные на отказ от российского топлива после полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает Financial Times.

После начала полномасштабного вторжения россии в Украину, страны ЕС начали резко отказываться от российского газа, заменяя его поставками СПГ из США.

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Уже в сентябре 2022 года США обогнали россию, став крупнейшим поставщиком газа в Европу.

Однако в мае 2024 года поставки российского газа и СПГ по трубопроводам впервые с 2022 года обогнали объемы импорта из США, составляя 15% от общего объема поставок в ЕС и другие страны Европы, в то время как объемы поставок СПГ из США составили всего 14% от общих объемов.

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Как сообщают, на высокие объемы российского газа в мае повлияли краткосрочные факторы, в том числе перебои на крупном американском экспортном объекте СПГ, тогда как россия отправила больше газа через Турцию накануне планового технического обслуживания в июне.

Спрос на газ в Европе остается относительно слабым, а уровни запасов газа в хранилищах близки к рекордно высоким для этого времени года.

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С 2022 года россия поставляет газ в Европу только по трубопроводу через Турцию и Украину. Транзитное соглашение между Украиной и россией истекает в этом году, что, скорее всего, остановит потоки через этот маршрут.

По словам представителя Независимой службы товарной разведки (ICIS) Маржека-Мансера, разворот «вряд ли будет длительным», поскольку летом россия сможет отгружать СПГ в Азию по северному морскому пути, что, вероятно, уменьшит объемы поставок в Европу, в то время как производство СПГ в США снова растет.

Економічна Правда По материалам:

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