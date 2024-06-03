Захлебнуться газом или отдать «бесплатно»: Financial Times раскрыла подлость Китая по отношению к россии — Finance.ua

Захлебнуться газом или отдать «бесплатно»: Financial Times раскрыла подлость Китая по отношению к россии Сегодня 17:44

Попытки россии заключить крупное соглашение по строительству газопровода с Китаем зашли в тупик. Причиной стали необоснованные, по мнению москвы, требования Пекина по поводу цены и объемов поставок.

Издание Financial Times пишет, что жесткая позиция Пекина по газопроводу «Сила Сибири-2» подчеркивает, что вторжение россии в Украину привело к тому, что владимир путин стал более зависимым от китайского лидера Си Цзиньпина в экономических вопросах.

Отмечается, что Китай запросил цену, близкую к сильно субсидируемым внутренним ценам россии, и обязуется покупать лишь небольшую часть запланированной годовой мощности газопровода в 50 млрд кубометров газа.

Одобрение строительства газопровода изменит плачевное состояние «Газпрома», связав китайский рынок с газовыми месторождениями на западе россии, когда-то снабжавшими Европу.

Тупиковая ситуация с соглашением по газопроводу «Сила Сибири-2» привела к тому, что Алексей Миллер, глава «Газпрома», не поехал с путиным в Пекин. По словам Татьяны Митровой, научного сотрудника Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета, Миллер отправился в поездку в Иран, хотя был бы крайне важным на переговорах с Китаем, и его отсутствие было «весьма символическим».

По словам Александра Габуева, директора Российско-Евразийского центра Карнеги в Берлине, неспособность россии заключить соглашение подчеркивает, что война в Украине сделала Китай старшим партнером в отношениях между странами.

Потребность Китая в импортном газе к 2030 году составит около 250 млрд куб. м по сравнению с менее чем 170 млрд куб. м в 2023 году. Уровень спроса в 2030 году может быть в значительной степени или полностью удовлетворен за счет имеющихся контрактов на поставку газа по трубопроводам и СПГ. Однако к 2040 году разрыв между китайским спросом на импорт и имеющимися обязательствами достигнет 150 млрд куб. м. Отсутствие у россии альтернативного сухопутного маршрута для экспорта газа означает, что «Газпрому» придется согласиться с условиями Китая.

Китай и так платит россии за газ меньше, чем другим своим поставщикам: средняя цена составляет 4,4 доллара за миллион британских тепловых единиц по сравнению с 10 долларами для Мьянмы и 5 долларами для Узбекистана, подсчитали исследователи CGEP на основе таможенных данных за 2019−21 год. В те же годы россия экспортировала газ в Европу по цене около 10 долларов за миллион БТЭ. Экспорт «Газпрома» в Европу упал до 22 млрд куб. м в 2023 году с 230 млрд куб. м в год в среднем за десятилетие до полномасштабного вторжения в Украину, и в дальнейшем поставки будут сокращаться. Неспособность договориться об увеличении поставок в Китай станет серьезным дополнительным ударом.

УНІАН По материалам:

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