Украина впервые будет напрямую покупать американский газ — Finance.ua

Украина впервые будет напрямую покупать американский газ Сегодня 20:36 — Энергетика

Украина впервые будет напрямую покупать американский газ

Украинская компания ДТЭК заключает первое прямое соглашение на поставку американского газа, чтобы уменьшить энергетическое влияние россии.

Об этом сообщает Financial Times.

Хотя Европа уже была самым крупным получателем американского газа, Украина никогда раньше не покупала его напрямую.

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Отмечается, что американский газовый экспортер Venture Global начнет отгружать трансатлантические грузы украинской компании уже в этом году.

Это первое крупное соглашение на поставку сжиженного природного газа (СПГ) в Украину для компании. Она стремится укрепить украинскую энергетическую безопасность и уменьшить энергетическое доминирование москвы в Восточной Европе.

«Благодаря этому знаковому соглашению мы поможем укрепить безопасность поставок природного газа в Украину, будем способствовать дальнейшему восстановлению и экономическому росту в регионе, а также дальнейшему укреплению европейской энергетической безопасности», — заявил генеральный директор Venture Global Майк Сабель.

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По словам аналитиков издания, это соглашение совпадает с активизацией нападений россии на газохранилища и электроэнергетическую инфраструктуру Украины, что подчеркивает настоятельную потребность в усилении и диверсификации энергоснабжения страны.

Сообщается, что согласно условиям, крупнейший частный производитель электроэнергии в Украине, ДТЭК, начнет покупать определенное количество СПГ у Venture Global в конце этого года и будет продолжать до конца 2026 года.

Компания Venture Global из Арлингтона, штат Вирджиния, планирует отправлять грузы из Мексиканского залива США за тысячи миль в порты Европы, включая Грецию, у которых есть трубопроводное сообщение с Украиной.

Економічна Правда По материалам:

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