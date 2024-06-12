Страны Балтии отключатся от единой с рф и беларусью энергосистемы в 2025 году — Finance.ua

Страны Балтии отключатся от единой с рф и беларусью энергосистемы в 2025 году Сегодня 09:45 — Энергетика

Страны Балтии 8 февраля 2025 отключат свои электросистемы от единой системы с россией и Беларусью, а с 9 февраля подключатся к европейской электросети.

Об этом сообщает российский «Интерфакс».

«Процесс десинхронизации, длившийся около 20 лет, завершится после того, как операторы электроэнергетических систем Эстонии, Латвии и Литвы объявят россии и беларуси, что они больше не будут продолжать работу в совместном синхронном пространстве с нового годового периода, который начинается 8 февраля», — сообщил журналистам заместитель министра энергетики и минеральных ресурсов Эстонии Яанус Уйга.

9 февраля страны Балтии через литовско-польское соединение подключатся к континентальной европейской электросети. Стоимость всего проекта составляет 1,6 млрд евро. Три четверти расходов возмещаются из бюджета Европейского союза.

Латвия, Литва и Эстония — последние страны Евросоюза, которые еще не присоединились к континентальной европейской сети.

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В настоящее время все три страны Балтии входят в БРЭЛЛ (электрическое кольцо беларусь-россия-эстония-латвия-литва), частоту в котором поддерживает российский системный оператор.

Как ожидается, в августе 2024 года страны Балтии официально сообщат о своем выходе из БРЭЛЛ, а синхронизация с континентальной европейской энергосистемой состоится в феврале 2025 года. Ранее синхронизация планировалась на конец 2025 года.

Економічна Правда По материалам:

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