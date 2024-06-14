МЭА ожидает значительный избыток на рынках нефти к 2030 году — Finance.ua

МЭА ожидает значительный избыток на рынках нефти к 2030 году Сегодня 06:13 — Энергетика

МЭА ожидает значительный избыток на рынках нефти к 2030 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует падение потребления нефти в этом году, а в будущем будет формироваться избыток сырья. Агентство указывает на замедление роста спроса на сырую нефть из-за использования источников энергии с меньшими выбросами.

Об этом пишет WSJ Swiss Info.

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает «значительного профицита» на рынках нефти к 2030 году; рост спроса уменьшается, а поставки растут.

«По мере развития энергетического перехода, с ростом возобновляемых источников энергии и электромобилей рост мирового спроса на нефть должен замедлиться в ближайшие годы», — говорится в отчете МЭА.

В опубликованном ежемесячном отчете о рынке нефти МЭА отмечает, что в этом году в целом спрос вырастет лишь на 950 000 баррелей в сутки по сравнению с 2023 годом, то есть на 100 000 баррелей меньше, чем предполагалось в мае.

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По данным организации, базирующейся в Париже, рост спроса на нефть достигнет пика к 2029 году и начнет сокращаться в следующем году, достигнув 105,4 миллиона баррелей в день в 2030 году благодаря ускоренному внедрению экологически чистых технологий производства энергии.

К 2030 году общий объем предложения достигнет почти 114 миллионов баррелей в сутки, что превысит прогнозируемый мировой спрос на 8 миллионов баррелей в сутки.

Этот избыток добычи «может проложить путь к снижению цен на нефть», подчеркивает МЭА.

УНН По материалам:

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