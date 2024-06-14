МЭА ожидает значительный избыток на рынках нефти к 2030 году — Finance.ua
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МЭА ожидает значительный избыток на рынках нефти к 2030 году

Энергетика
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МЭА ожидает значительный избыток на рынках нефти к 2030 году
МЭА ожидает значительный избыток на рынках нефти к 2030 году
Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует падение потребления нефти в этом году, а в будущем будет формироваться избыток сырья. Агентство указывает на замедление роста спроса на сырую нефть из-за использования источников энергии с меньшими выбросами.
Об этом пишет WSJ и Swiss Info.
Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает «значительного профицита» на рынках нефти к 2030 году; рост спроса уменьшается, а поставки растут.
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«По мере развития энергетического перехода, с ростом возобновляемых источников энергии и электромобилей рост мирового спроса на нефть должен замедлиться в ближайшие годы», — говорится в отчете МЭА.
В опубликованном ежемесячном отчете о рынке нефти МЭА отмечает, что в этом году в целом спрос вырастет лишь на 950 000 баррелей в сутки по сравнению с 2023 годом, то есть на 100 000 баррелей меньше, чем предполагалось в мае.
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По данным организации, базирующейся в Париже, рост спроса на нефть достигнет пика к 2029 году и начнет сокращаться в следующем году, достигнув 105,4 миллиона баррелей в день в 2030 году благодаря ускоренному внедрению экологически чистых технологий производства энергии.
К 2030 году общий объем предложения достигнет почти 114 миллионов баррелей в сутки, что превысит прогнозируемый мировой спрос на 8 миллионов баррелей в сутки.
Этот избыток добычи «может проложить путь к снижению цен на нефть», подчеркивает МЭА.
По материалам:
УНН
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