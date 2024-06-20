В еврозоне усиливается финансовое напряжение: Европейский центробанк предупредил о рисках — Finance.ua
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В еврозоне усиливается финансовое напряжение: Европейский центробанк предупредил о рисках

Мир
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В еврозоне усиливается финансовое напряжение: Европейский центробанк предупредил о рисках
В еврозоне усиливается финансовое напряжение: Европейский центробанк предупредил о рисках
Страны еврозоны сталкиваются со «значительным фискальным бременем» из-за старения населения, дополнительных расходов на оборону и изменения климата, что делает более настоятельной необходимость сокращения высокого уровня долга.
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на предупреждение Европейского центрального банка.
По оценкам чиновников центрального банка, до 2070 года странам еврозоны придется сократить свои бюджетные дефициты в общей сложности на 5 процентных пунктов валового внутреннего продукта, что потребует сбережений или дополнительных доходов в размере 720 миллиардов евро при нынешнем уровне производства.
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Оценка ЕЦБ бюджетных вызовов, стоящих перед 20 членами единого валютного блока, появилась после того, как Еврокомиссия вынесла выговор Франции и шести другим странам за нарушение фискальных правил ЕС, что усилило обеспокоенность инвесторов по поводу устойчивости государственных финансов.
Стоит отметить, что еврозона — это валютный союз 20 государств-членов Европейского Союза, принявших евро как свою национальную валюту и единственное законное платежное средство.
По материалам:
УНІАН
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