Рост спроса на рабочую силу в Украине привел к повышению зарплат — НБУ Сегодня 13:01 — Личные финансы

Рост спроса на рабочую силу в Украине привел к повышению зарплат — НБУ

В июне 2023 г. в Украине продолжилась тенденция повышения спроса на рабочую силу. Это обусловило возобновление роста зарплат.

Об этом свидетельствует макроэкономический и монетарный обзор НБУ (июль 2023 года).

«Рост количества вакансий свидетельствовал об усилении спроса на рабочую силу. Это частично объясняется сезонным оживлением в строительстве и сельском хозяйстве», — говорится в обзоре.

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График: НБУ

В то же время, по данным сайтов, предложение рабочей силы оставалось стабильным.

График: НБУ

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По опросам Социологической группы «Рейтинг», доля неработающих сократилась по сравнению с началом 2023 года (более заметно — среди ВПЛ).

График: НБУ

«Ужесточение конкуренции за рабочую силу и сохранение диспропорций на рынке труда (региональных и квалификационных), связанных в частности с до сих пор активной миграцией, на фоне низкой базы сравнения обусловило возобновление роста зарплат», — говорится в обзоре.

Напомним, по данным НБУ, реальные зарплаты (с учетом инфляции) в частном секторе Украины практически приостановили падение. Однако дальнейший их рост сдерживается сложным финансовым состоянием предприятий и высоким уровнем неопределенности.

НБУ прогнозирует, что средняя номинальная зарплата в Украине в 2023 г. вырастет на 21,9%, а реальная (с учетом инфляции) — на 3,7%.

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