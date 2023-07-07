Рост спроса на рабочую силу в Украине привел к повышению зарплат — НБУ — Finance.ua
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Рост спроса на рабочую силу в Украине привел к повышению зарплат — НБУ

Личные финансы
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Рост спроса на рабочую силу в Украине привел к повышению зарплат — НБУ
Рост спроса на рабочую силу в Украине привел к повышению зарплат — НБУ
В июне 2023 г. в Украине продолжилась тенденция повышения спроса на рабочую силу. Это обусловило возобновление роста зарплат.
Об этом свидетельствует макроэкономический и монетарный обзор НБУ (июль 2023 года).
«Рост количества вакансий свидетельствовал об усилении спроса на рабочую силу. Это частично объясняется сезонным оживлением в строительстве и сельском хозяйстве», — говорится в обзоре.
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График: НБУ
График: НБУ
В то же время, по данным сайтов, предложение рабочей силы оставалось стабильным.
График: НБУ
График: НБУ
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По опросам Социологической группы «Рейтинг», доля неработающих сократилась по сравнению с началом 2023 года (более заметно — среди ВПЛ).
График: НБУ
График: НБУ
«Ужесточение конкуренции за рабочую силу и сохранение диспропорций на рынке труда (региональных и квалификационных), связанных в частности с до сих пор активной миграцией, на фоне низкой базы сравнения обусловило возобновление роста зарплат», — говорится в обзоре.
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Напомним, по данным НБУ, реальные зарплаты (с учетом инфляции) в частном секторе Украины практически приостановили падение. Однако дальнейший их рост сдерживается сложным финансовым состоянием предприятий и высоким уровнем неопределенности.
НБУ прогнозирует, что средняя номинальная зарплата в Украине в 2023 г. вырастет на 21,9%, а реальная (с учетом инфляции) — на 3,7%.
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По материалам:
РБК-Україна
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