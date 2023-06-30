Как изменились зарплаты за год по регионам (инфографика) — Finance.ua

Как изменились зарплаты за год по регионам (инфографика) Сегодня 17:03 — Личные финансы

Как изменились зарплаты за год по регионам (инфографика)

Влияние агрессии рф на зарплаты существенно, но восстановление рынка труда не остановить.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Work.ua.

Анализ медианы зарплат в географическом разрезе показывает, что наибольший рост произошел в городах на западе (+23%) и в центре страны (до +17%). Фактически там зарплаты подтянулись до уровня юга и востока, где оплата труда была несколько выше, чем в целом по Украине.

Инфографика: Work.ua

Центральный восток Украины

Самый стабильный рост зарплат в прифронтовых регионах наблюдается на Днепропетровщине. Так, зарплаты I квартиля и медиана с прошлого года здесь росли довольно равномерно. В конце 2022 и начале 2023 года они увеличились до 12 000 грн и 15 000 грн соответственно, а в апреле произошел еще один скачок.

На зарплаты работников из Запорожья и Харькова общеукраинская тенденция роста распространяется не так явно.

В Запорожье единственный плюсовый показатель — у специалистов с самым низким уровнем квалификации и опыта. При этом у самых квалифицированных работников с III квартала 2022 года, когда рф прибегла к обстрелам ЗАЭС, а осенью в Запорожье еще и организовала псевдореферендум, произошло резкое падение зарплат с 18 000 грн до 16 000 грн. И только весной этого года зарплаты III квартиля достигли прошлого уровня, однако все еще ниже, чем в первом полугодии 2022 года.

Похожая ситуация в Харькове: проседание в III квартале 2022 года, постепенное возвращение к предыдущим значениям.

Таблица: Work.ua

Центральные регионы

В центральных регионах Украины все показатели зарплат на одном уровне. И почти по всем наблюдается рост, исключение — зарплаты III квартиля в Полтаве.

Средние зарплаты (медиана) во всех перечисленных городах показали рост именно весной 2023 года.

Интересное наблюдение здесь можно сделать по зарплатам наиболее квалифицированных — III квартиля. Осенью 2022 года в Полтаве и Черкассах они показали падение (с 18 000 грн и 17 000 грн до 16 000 грн). В Кропивницком в это время оставались на том же уровне, а в Виннице выросли на 500 грн. В дальнейшем, в IV квартале прошлого года, в этой категории зарплат в Виннице и Кропивницком наблюдался ощутимый скачок с 15 500 грн и 15 000 грн соответственно до 17 000 грн.

Таблица: Work.ua

Север

Зарплаты на севере Украины почти для всех категорий квалификации работников показали рост год к году, самый существенный он в Сумах по I квартилю.

Там, где процент изменения обозначен как 0, в течение второй половины 2022 года произошло проседание (вероятно, из-за энергетического террора рф), а затем возврат и удержание того же уровня зарплат.

Отдельно стоит рассмотреть ситуацию в Киеве, где тенденция на увеличение оплаты труда приняла форму восстановления, а не роста. В столице:

последнее повышение зарплаты I квартиля произошло именно в мае, до этого средние зарплаты менее квалифицированного персонала 4 месяца с начала 2023 года оставались на уровне 14 000 грн;

Зарплаты по медиане, которые просели с 18 000 грн до 17 000 грн осенью 2022 года, продержались на этом уровне примерно полгода и только в марте 2023 г. наконец-то вернулись к предыдущему значению. Но за всю весну так и не показали роста;

а в III квартире, снизившись во время энергетического террора рф на 2 000 грн, зарплата так и не выросла, и еще не вернулась к предыдущему значению.

Таблица: Work.ua

Юг

В постоянно страдающем от российских обстрелов Николаеве террор отразился и на зарплатах. Здесь рост показали только зарплаты I квартиля. И это произошло как раз в середине II квартала 2023 года. В то же время вернулись на прежний уровень медианные зарплаты, которые осенью 2022 года просели на 2 000 грн, на конец того же года выросли до 13 000 грн и оставались на тех же показателях более полугода. Зарплаты III квартиля вернулись к предыдущему уровню в начале II квартала 2023 г., восстановление было постепенным.

В Одессе ситуация более стабильная — обстрелы энергоструктуры и перебои со светом заставили снизиться только зарплаты самых квалифицированных. У них оплата труда снова составляет 20 000 грн с марта этого года (I квартал). В других категориях суммы остались на том же уровне и постепенно начали расти с начала 2023 года. А зарплаты I квартиры даже повысились еще раз в мае.

Таблица: Work.ua

Запад Украины

В городах на западе Украины, куда после полномасштабного вторжения релоцировались многие бизнесы и переехали работники, тенденция на рост зарплат наиболее устойчива. Подобного другим городам проседания зарплат в III квартале 2022 года здесь не наблюдалось и с прошлого года зарплаты в основном росли постепенно и ежеквартально. Сейчас показывают наибольшие проценты прироста.

При этом оживление в увеличении зарплат именно весной здесь не так очевидно, как в других регионах Украины. Темп изменения зарплат показывает себя как более устойчивый и плавный.

Таблица: Work.ua

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