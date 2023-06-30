Как изменились зарплаты за год по регионам (инфографика) — Finance.ua

Как изменились зарплаты за год по регионам (инфографика)
Влияние агрессии рф на зарплаты существенно, но восстановление рынка труда не остановить.
Об этом свидетельствуют результаты исследования Work.ua.
Анализ медианы зарплат в географическом разрезе показывает, что наибольший рост произошел в городах на западе (+23%) и в центре страны (до +17%). Фактически там зарплаты подтянулись до уровня юга и востока, где оплата труда была несколько выше, чем в целом по Украине.
Центральный восток Украины
Самый стабильный рост зарплат в прифронтовых регионах наблюдается на Днепропетровщине. Так, зарплаты I квартиля и медиана с прошлого года здесь росли довольно равномерно. В конце 2022 и начале 2023 года они увеличились до 12 000 грн и 15 000 грн соответственно, а в апреле произошел еще один скачок.
На зарплаты работников из Запорожья и Харькова общеукраинская тенденция роста распространяется не так явно.
В Запорожье единственный плюсовый показатель — у специалистов с самым низким уровнем квалификации и опыта. При этом у самых квалифицированных работников с III квартала 2022 года, когда рф прибегла к обстрелам ЗАЭС, а осенью в Запорожье еще и организовала псевдореферендум, произошло резкое падение зарплат с 18 000 грн до 16 000 грн. И только весной этого года зарплаты III квартиля достигли прошлого уровня, однако все еще ниже, чем в первом полугодии 2022 года.
Похожая ситуация в Харькове: проседание в III квартале 2022 года, постепенное возвращение к предыдущим значениям.
Центральные регионы
В центральных регионах Украины все показатели зарплат на одном уровне. И почти по всем наблюдается рост, исключение — зарплаты III квартиля в Полтаве.
Средние зарплаты (медиана) во всех перечисленных городах показали рост именно весной 2023 года.
Интересное наблюдение здесь можно сделать по зарплатам наиболее квалифицированных — III квартиля. Осенью 2022 года в Полтаве и Черкассах они показали падение (с 18 000 грн и 17 000 грн до 16 000 грн). В Кропивницком в это время оставались на том же уровне, а в Виннице выросли на 500 грн. В дальнейшем, в IV квартале прошлого года, в этой категории зарплат в Виннице и Кропивницком наблюдался ощутимый скачок с 15 500 грн и 15 000 грн соответственно до 17 000 грн.
Север
Зарплаты на севере Украины почти для всех категорий квалификации работников показали рост год к году, самый существенный он в Сумах по I квартилю.
Там, где процент изменения обозначен как 0, в течение второй половины 2022 года произошло проседание (вероятно, из-за энергетического террора рф), а затем возврат и удержание того же уровня зарплат.
Отдельно стоит рассмотреть ситуацию в Киеве, где тенденция на увеличение оплаты труда приняла форму восстановления, а не роста. В столице:
- последнее повышение зарплаты I квартиля произошло именно в мае, до этого средние зарплаты менее квалифицированного персонала 4 месяца с начала 2023 года оставались на уровне 14 000 грн;
- Зарплаты по медиане, которые просели с 18 000 грн до 17 000 грн осенью 2022 года, продержались на этом уровне примерно полгода и только в марте 2023 г. наконец-то вернулись к предыдущему значению. Но за всю весну так и не показали роста;
- а в III квартире, снизившись во время энергетического террора рф на 2 000 грн, зарплата так и не выросла, и еще не вернулась к предыдущему значению.
Юг
В постоянно страдающем от российских обстрелов Николаеве террор отразился и на зарплатах. Здесь рост показали только зарплаты I квартиля. И это произошло как раз в середине II квартала 2023 года. В то же время вернулись на прежний уровень медианные зарплаты, которые осенью 2022 года просели на 2 000 грн, на конец того же года выросли до 13 000 грн и оставались на тех же показателях более полугода. Зарплаты III квартиля вернулись к предыдущему уровню в начале II квартала 2023 г., восстановление было постепенным.
В Одессе ситуация более стабильная — обстрелы энергоструктуры и перебои со светом заставили снизиться только зарплаты самых квалифицированных. У них оплата труда снова составляет 20 000 грн с марта этого года (I квартал). В других категориях суммы остались на том же уровне и постепенно начали расти с начала 2023 года. А зарплаты I квартиры даже повысились еще раз в мае.
Запад Украины
В городах на западе Украины, куда после полномасштабного вторжения релоцировались многие бизнесы и переехали работники, тенденция на рост зарплат наиболее устойчива. Подобного другим городам проседания зарплат в III квартале 2022 года здесь не наблюдалось и с прошлого года зарплаты в основном росли постепенно и ежеквартально. Сейчас показывают наибольшие проценты прироста.
При этом оживление в увеличении зарплат именно весной здесь не так очевидно, как в других регионах Украины. Темп изменения зарплат показывает себя как более устойчивый и плавный.
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