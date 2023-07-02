Как изменились зарплаты украинцев за год — исследование Сегодня 16:13 — Личные финансы

Как изменились зарплаты украинцев за год — исследование

Среднерыночный уровень зарплат в Украине рос постепенно — держался на уровне 15 000 грн до конца прошлого года, но с I квартала 2023-го цифра увеличилась до 16 000 грн, сейчас составляет 16 500 грн. Это на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Work.ua.

Рассматривая зарплату в Украине, сразу видим общую тенденцию к росту. Если зарплаты по І квартилю весной 2022 года составляли в среднем 11 000 грн, то уже весной 2023 года младшие специалисты получали 13 000 грн, что на 18% больше.

Зарплаты в ІІІ квартиле вообще показывают устойчивый ежеквартальный рост на 1 000 грн, начиная со второй половины 2022 года — от 20 000 грн до 23 000 грн. Разница между прошлогодними показателями оплаты труда квалифицированных рабочих и показателями ІІ квартала этого года — 15%.

Инфографика: Work.ua

Что влияет на зарплату

Изменения зарплат во многом зависят от общей экономической ситуации. Сейчас ее репрезентуют следующие данные:

по данным Госстата, инфляция за 2022 год составила 26,6%. НБУ ожидает, что в 2023 году инфляция замедлится до 14,8%, а в 2024 году снизится до 9,6%;

в мае 2023 года официальный курс доллара составлял 36,7 грн. При этом Trading Economics прогнозирует рост курса до 38,3 грн/долл. в I квартале 2024;

по данным Пенсионного фонда, в марте 2023 года средняя зарплата в Украине составила 13 423,28 грн. В Инфляционном отчете по прогнозу НБУ в 2023 году средняя номинальная зарплата вырастет на 21,9%, а в 2024 году на 19,2%.

Инфографика: Work.ua

Война рф повлекла за собой рост уровня безработицы в Украине, который НБУ оценил в 21,1% в 2022 году. В течение следующих лет на фоне роста экономики уровень безработицы будет постепенно снижаться: в 2023 году — до 18,3%, в 2024 году — до 16,5%, а в 2025 году — до 14,7%.

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Кроме того, сейчас на рынок труда влияет низкая конкуренция за вакансии, дефицит квалифицированных кадров и запрос на повышение оплаты уже имеющихся работников. Опираясь на эту информацию, можно утверждать, что рост зарплат, вероятно, продолжится и в следующем квартале — сезонное летнее затишье может не произойти или не отразиться на зарплатах в Украине.

Конечно, и показатели инфляции, и безработицы, и конкуренции за вакансии, и уровень зарплаты в Украине напрямую зависят от течения войны с РФ.

На самых популярных должностях — тотальный рост

Наиболее востребованными в Украине остаются специалисты, связанные с обслуживанием клиентов, торговлей и финансами. Практически во всех должностях из топ-10 самых востребованных наблюдается рост зарплат.

Наиболее ощутима разница между зарплатами во ІІ квартале 2022 и ІІ квартале 2023 года есть у охранников, официантов и поваров.

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С наименьшим ростом зарплат вошли в летний период водители. У них отсутствует прирост зарплат по медиане и в III квартиле — оплату труда в основном поднимали младшим специалистам. Это может свидетельствовать о запросе водителей без профессионального образования от сферы перевозок, в частности служб такси и таксопарков.

Также не показали рост за год зарплаты ІІІ квартиля у менеджеров по персоналу, здесь повышение оплаты труда коснулось именно начинающих специалистов (I квартиль) и специалистов среднего звена (медиана).

Инфографика: Work.ua

Большой рост, если сравнить с предыдущим годом, показывает зарплата в должности психолога:

63% по І квартилю — с 8 000 до 13 000 грн в год;

80% по медиане — с 10 000 до 18 000 грн;

40% по ІІІ квартилю — от 16 500 до 23 000 грн.

За время полномасштабного вторжения в Украине появились тысячи благотворительных организаций, компании стали заботиться о психическом состоянии сотрудников, сами украинцы проявляют более лояльное отношение, чаще обращаются к психологам. Высокий спрос на психологов привел к скачку зарплат специалистов. Весной 2023 года до того непрерывно росшие зарплаты даже немного откатились назад, но разница за год все равно остается разительной.

Влияние города на размер зарплаты остается актуальным, но теперь здесь подразумевается не только размер города, но и его близость к зоне боевых действий. Чем больше опасность разрушения россией для предприятий, тем менее охотно они поднимают средние зарплаты и оплату труда на руководящих должностях.

Инфографика: Work.ua

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