Как иностранцам устроиться на работу в Украине: правила и необходимые документы — Finance.ua

Как иностранцам устроиться на работу в Украине: правила и необходимые документы
Несмотря на полномасштабную войну, многие иностранцы продолжают работать в Украине. В то же время несокрушимый украинский бизнес привлекает новых работников из-за границы. Зачастую их приглашают работать в иностранных компаниях, дипломатических учреждениях и медиа. Рассказываем, какие шаги нужно предпринять иностранцам, чтобы легально работать в Украине.
Права иностранцев
Согласно Конституции Украины иностранные граждане, легально находящиеся в Украине, пользуются теми же правами, что и украинцы. Поэтому они имеют право работать, и их трудовая деятельность регулируется Кодексом законов о труде.
В Украине иностранцев могут трудоустраивать как юридические лица, так и частные предприниматели.
Важно! Документ, легализующий пребывание иностранца в Украине — вид на постоянное жительство.
Особенности приема на работу иностранных граждан
Если иностранный гражданин не имеет вида на постоянное жительство, нужно иметь разрешение на работу. Главное, о чем нужно помнить — работодатель должен получить разрешение на использование труда иностранцев, которое выдает государственная служба занятости. Этот документ дает право нанимать иностранцев на конкретное рабочее место или должность.
Обратите внимание:
- потенциальному работнику не нужно самостоятельно оформлять разрешение на работу;
- разрешение не требуется для поиска работы.
Если иностранца пригласили работать в украинской компании, он должен узнать наличие соответствующего разрешения и в случае необходимости предоставить документы работодателю.
Необходимые документы
Чтобы работодатель получил разрешение на трудоустройство, иностранцу необходимо подготовить следующие документы:
- копию паспорта с переводом на украинский язык;
- цветную фотографию размером 3,5×4,5 см;
- копию диплома об образовании.
Остальные документы и заявления готовит работодатель.
Кому не требуется разрешение на трудоустройство
Для некоторых категорий иностранцев не требуется оформлять разрешение на трудоустройство.
Среди них:
- иностранцы, имеющие вид на постоянное жительство в Украине;
- иностранцы, имеющие статус беженцев или разрешение на иммиграцию;
- работники иностранных СМИ;
- иностранцы, приглашенные преподавать в высших учебных заведениях;
- спортсмены, артисты и работники искусства.
Вид на постоянное жительство: как его получить
Наличие вида на жительство у иностранца освобождает работодателя от оформления разрешения на трудоустройство. Чтобы его получить, нужно подать специальное заявление и определенные документы в одно из учреждений:
- Территориальный орган Государственной миграционной службы (ГМС) Украины;
- территориальное подразделение ГМС;
- государственное предприятие «Документ»;
- центр предоставления административных услуг.
Перед обращением в учреждение иностранцу следует подготовить следующие документы:
- Паспорт с визой типа D и переводом на украинский язык;
- документ, удостоверяющий личность законного представителя, и документ, подтверждающий полномочия лица как законного представителя (если документы представляет законный представитель);
- Копию решения о предоставлении разрешения на иммиграцию;
- Подтверждение уплаты административного сбора.
Кроме трудоустройства вид на жительство позволяет иностранцу проживать в Украине, открывать банковские счета, платить налоги и оформлять визы для путешествий в другие страны.
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