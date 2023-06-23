57% украинцев, нашедших работу в Польше, планируют работать более года — исследование (инфографика) Сегодня 15:00 — Личные финансы

57% украинцев, нашедших работу в Польше, планируют работать более года — исследование (инфографика)

Согласно данным аналитического центра международной компании по трудоустройству Gremi Personal, 57% украинцев устраиваются на работу в Польше по крайней мере на год.

17% респондентов ответили, что ищут работу на период от 3 до 6 месяцев, 15% сказали, что планируют работать полгода, и 11% приехали сюда от месяца до трех.

Исследование проводилось методом электронного анкетирования в течение апреля и мая 2023, в котором приняли участие 1280 трудоустроенных украинцев в возрасте от 18 до 60 лет.

«До полномасштабного вторжения украинцы приезжали в Польшу в основном на 4 — 6 месяцев, а затем возвращались назад в Украину тратить заработанные деньги. Этот тренд заметно изменился — сейчас украинцы ищут работу на более длительный период, ведь понимают, что из-за войны их пребывание в Польше будет дольше, чем обычно. Поэтому сейчас люди более внимательны в поиске работы и более требовательны к условиям труда и проживания. Характерно, что люди стали переучиваться на другие профессии и претендовать на более квалифицированную работу. Я уверена, что в будущем украинцы составят большую конкуренцию на местном рынке трудоустройства, даже на ТОП-позициях», — говорит Анна Джоболда, директор департамента рекрутации Gremi Personal.

В то же время у респондентов также спросили причины, по которым они выбрали именно Польшу в качестве страны для работы и жизни.

24% считают Польшу привлекательной как страну для заработка из-за географической близости с Украиной. Это самый большой показатель среди всех пунктов. 20% сказали, что выбрали Польшу, потому что имеют там друзей и родственников. Для 17% украинцев важно, что поляки ментально ближе к украинцам, особенно по сравнению со странами Западной Европы. 14% ответили, что в Польше высокий уровень заработной платы. 11% выбрали Польшу потому, что здесь жить дешевле, чем в других странах Европы. 9% выбрали эту страну из-за того, что польский язык учить легче, чем языки других стран, и 5% указывают на легкость в получении документов для работы.

«В последнее время на польском рынке трудоустройства зарождается новый тренд. Мы становимся свидетелями роста спроса на высококвалифицированных украинцев. Каждый пятый запрос от наших партнеров поступает на поиск топ-менеджера. Это связано с массовым открытием украинских бизнесов в Польше, которые, конечно, предпочитают высококвалифицированных украинцев полякам. Этой тенденцией можно объяснить относительно большой процент людей, которые намерены работать в Польше более года. Это хорошие новости для украинцев с высоким уровнем компетенций, вынужденных из-за войны работать в Польше на простых работах», — добавляет Лиля Терещенко, заместитель директора международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.

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