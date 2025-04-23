Рост курса евро замедлил кредитование — Finance.ua

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Рост курса евро замедлил кредитование

Валюта
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Рост курса евро замедлил кредитование
Рост курса евро замедлил кредитование
Валютный курс является одним из факторов, влияющих на желание заемщиков брать новые кредиты.
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Об этом рассказали банкиры во время круглого стола «Потребительское кредитование в Украине — 2025: новые возможности для роста», проведенного «Финансовым клубом».
«Апрель демонстрирует замедление темпов кредитования, потому что люди выжидают. Видим, что активно продают доллар и покупают евро, вкладывая средства в срочные депозиты. Эта ситуация стабилизируется, возможно, до конца апреля или в начале мая», — сказал директор по развитию розничного и микробизнеса ТАСкомбанка Александр Репях.

Депозиты в банках

В ОТП Банке подтверждают, что валютный курс оказывает влияние на поведение клиентов. «Если отвечать на прямой вопрос, как влияет внешний мир на нас, то влияют и курс, и война, и реакция клиентов на другие события», — отметил начальник управления развития карточного бизнеса и перекрестных продаж ОТП Банка Евгений Грубый.
Однако, несмотря на это влияние, им удастся выдать больше кредитов. «В апреле мы видим существенный прирост. Это результат развития продуктов и каналов, особенно digital-направления. В этом месяце мы видим достаточно сильный всплеск потребительского кредитования по этому каналу», — сказал банкир. По его оценкам, прирост в апреле будет в разы больше, чем в предыдущие месяцы.
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В ТАСкомбанке сосредоточены на привлечении новых заемщиков. «Мы больше акцентируем внимание на увеличении доли новых привлечений и новых клиентов в выдачах, чем на увеличении закредитованности действующих заемщиков», — пояснил Александр Репях.
По материалам:
Фінансовий клуб
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