Рост курса доллара: что происходит на валютном рынке в середине августа — Finance.ua

Рост курса доллара: что происходит на валютном рынке в середине августа
Ситуация на валютном рынке на прошлой неделе оставалась очень спокойной. В первой половине на фоне ослабления спроса и увеличения предложения валюты со стороны экспортеров гривна уверенно укреплялась.
Об этом рассказала директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько в комментарии 24 Каналу.
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Она отметила, что на прошлой неделе торговые сессии вторника и среды на межбанке закрывались ниже отметки в 41 гривну за доллар. Этот уровень, как и ожидалось, все равно устраивал как экспортеров, так и импортеров, поэтому котировки в большинстве своем стремились к нему.
Только в пятницу произошла небольшая коррекция, и котировки в конце сессии выросли до 41,14 — 41,17 гривны за доллар.
Золотько уточняет, что спрос на валюту на наличном рынке хоть и немного ослаб, оставался достаточно высоким. В результате большую часть недели стоимость долларов здесь была до 30 копеек выше, чем котировки на межбанке.
Однако очень ограниченные курсовые колебания ближе к завершению недели повлияли и на этот сегмент валютного рынка. Таким образом, наличный курс стабилизировался в пределах коридора 41,30 — 41,40 гривен за доллар.
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«На этой неделе я ожидаю разнонаправленного курсового движения как в безналичном, так и в наличном сегментах. По моему мнению, в течение этой недели наличный курс доллара будет находиться в коридоре 41,20 — 41,80 гривен за доллар», — прогнозирует банкир.
Золотько уточняет, что в начале текущей недели участники рынка попытаются закрепить тренд на рост стоимости доллара. Но потенциал для этого, с точки зрения потенциального спроса, пока ограничен.
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