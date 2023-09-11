Рост европейской экономики замедлится — Еврокомиссия — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рост европейской экономики замедлится — Еврокомиссия

Мир
23
Рост европейской экономики замедлится — Еврокомиссия
Рост европейской экономики замедлится — Еврокомиссия
Рост экономики Евросоюза замедлится до 0,8% в 2023 и до 1,4% в 2024 году, еврозоны — до 0,8% в текущем году и до 1,3% в следующем.
Об этом идет речь в экономическом прогнозе Европейской комиссии.
Ранее Еврокомиссия прогнозировала рост экономики ЕС в 1% в 2023 году и 1,7% в 2024 году, еврозоны в 1,1% и 1,6% соответственно.
Читайте также
Инфляция в ЕС достигнет 6,5% в 2023 году (6,7% раньше) и 3,2% в 2024 году (3,1%). В еврозоне инфляция прогнозируется на уровне 5,6% в 2023 году (5,8%) и 2,9% в 2024 году (2,8%).
В Еврокомиссии отмечают, что экономическая активность была сдержанной в первой половине 2023 года из-за снижения потребительского спроса, вызванного ростом цен на большинство товаров и услуг. Инфляция продолжила замедляться в первой половине 2023 г. благодаря снижению цен на энергоносители и смягчению инфляционного давления со стороны продовольственных и промышленных товаров.
Читайте также
Также сообщается, что до конца 2023 года будут продолжать снижаться цены на энергоносители. Однако уже в 2024 году они снова немного возрастут из-за роста цен на нефть.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
НВ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.