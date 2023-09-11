Рост европейской экономики замедлится — Еврокомиссия Сегодня 20:24 — Мир

Рост европейской экономики замедлится — Еврокомиссия

Рост экономики Евросоюза замедлится до 0,8% в 2023 и до 1,4% в 2024 году, еврозоны — до 0,8% в текущем году и до 1,3% в следующем.

Об этом идет речь в экономическом прогнозе Европейской комиссии.

Ранее Еврокомиссия прогнозировала рост экономики ЕС в 1% в 2023 году и 1,7% в 2024 году, еврозоны в 1,1% и 1,6% соответственно.

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Инфляция в ЕС достигнет 6,5% в 2023 году (6,7% раньше) и 3,2% в 2024 году (3,1%). В еврозоне инфляция прогнозируется на уровне 5,6% в 2023 году (5,8%) и 2,9% в 2024 году (2,8%).

В Еврокомиссии отмечают, что экономическая активность была сдержанной в первой половине 2023 года из-за снижения потребительского спроса, вызванного ростом цен на большинство товаров и услуг. Инфляция продолжила замедляться в первой половине 2023 г. благодаря снижению цен на энергоносители и смягчению инфляционного давления со стороны продовольственных и промышленных товаров.

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Также сообщается, что до конца 2023 года будут продолжать снижаться цены на энергоносители. Однако уже в 2024 году они снова немного возрастут из-за роста цен на нефть.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

НВ По материалам:

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