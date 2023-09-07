В Украине начнут рассчитывать Индекс цифровой экономики — Finance.ua

В Украине начнут рассчитывать Индекс цифровой экономики Сегодня 14:39

В Украине начнут рассчитывать Индекс цифровой экономики

Кабинет Министров принял распоряжение, утверждающее перечень показателей Индекса цифровой экономики и общества (Digital Economy and Society Index — DESI) в Украине, а также порядок сбора и обмена данными по показателям на основе Методологии ЕС.

Введение этого индекса позволит отслеживать прогресс в направлении цифровой экономики, а также сравнивать ситуацию в Украине с цифровыми экономиками ЕС, сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

В течение шести месяцев со дня принятия распоряжения министерство разработает методические рекомендации по составлению показателей на основе Методологии ЕС.

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«Цели Минцифры отвечают цифровым целям, которые ЕС планирует воплотить до 2030 года. Уже сегодня Украина является одним из лидеров цифровой трансформации в регионе, однако мы продолжаем работать для улучшения результатов по всем направлениям цифровизации», — отметила заместитель министра Валерия Ионан.

DESI ежегодно публикуется Европейской комиссией и измеряет прогресс государств-членов ЕС в достижении целей Программы цифрового десятилетия ЕС до 2030 года. Ключевые элементы DESI отвечают цифровым целям ЕС:

безопасная и устойчивая цифровая инфраструктура,

цифровые навыки,

цифровизация бизнеса,

цифризация публичных услуг.

В Минцифре уточнили, что включение Украины в DESI зависит от возможности регулярно предоставлять Еврокомиссии необходимые статистические данные, собранные в соответствии с требованиями ЕС.

Фінансовий клуб По материалам:

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