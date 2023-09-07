В Украине начнут рассчитывать Индекс цифровой экономики — Finance.ua

В Украине начнут рассчитывать Индекс цифровой экономики
Кабинет Министров принял распоряжение, утверждающее перечень показателей Индекса цифровой экономики и общества (Digital Economy and Society Index — DESI) в Украине, а также порядок сбора и обмена данными по показателям на основе Методологии ЕС.
Введение этого индекса позволит отслеживать прогресс в направлении цифровой экономики, а также сравнивать ситуацию в Украине с цифровыми экономиками ЕС, сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
В течение шести месяцев со дня принятия распоряжения министерство разработает методические рекомендации по составлению показателей на основе Методологии ЕС.
«Цели Минцифры отвечают цифровым целям, которые ЕС планирует воплотить до 2030 года. Уже сегодня Украина является одним из лидеров цифровой трансформации в регионе, однако мы продолжаем работать для улучшения результатов по всем направлениям цифровизации», — отметила заместитель министра Валерия Ионан.
DESI ежегодно публикуется Европейской комиссией и измеряет прогресс государств-членов ЕС в достижении целей Программы цифрового десятилетия ЕС до 2030 года. Ключевые элементы DESI отвечают цифровым целям ЕС:
- безопасная и устойчивая цифровая инфраструктура,
- цифровые навыки,
- цифровизация бизнеса,
- цифризация публичных услуг.
В Минцифре уточнили, что включение Украины в DESI зависит от возможности регулярно предоставлять Еврокомиссии необходимые статистические данные, собранные в соответствии с требованиями ЕС.
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