Когда Украина будет готова к членству в ЕС: в Кабмине назвали сроки — Finance.ua
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Когда Украина будет готова к членству в ЕС: в Кабмине назвали сроки

Казна и Политика
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Когда Украина будет готова к членству в ЕС: в Кабмине назвали сроки
Когда Украина будет готова к членству в ЕС: в Кабмине назвали сроки
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина в ближайшие несколько лет будет готова к членству в Евросоюзе.
Член Кабмина уверена, что украинское государство способно претворить в жизнь все обязательства, связанные с имплементацией стандартов ЕС, провести эффективные переговоры, а главное — создать условия для восстановления нашей экономики, которые позволят стать конкурентоспособным членом объединения государств. Об этом чиновник рассказала во время интервью «Голосу Америки».
«Мы будем готовы к членству в Европейском Союзе в ближайшие два года, но, конечно, ход войны будет определять политические рамки принятия этого решения», — заявила собеседница.
28 февраля прошлого года президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Позже в ЕС предоставили нашему государству статус кандидата на членство, кроме того, Киев получил ряд рекомендаций по внедрению реформ. В июне этого года европейская сторона заявила, что украинским властям удалось выполнить два из семи условий.
В конце августа глава Европейского совета Шарль Мишель сказал, что объединение стран должно быть готово к приему новых членов к 2030 году. После этого стало известно, что власти Венгрии грозятся блокировать вступление украинского государства в Евросоюз.
По материалам:
УНІАН
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