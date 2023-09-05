Глава МВФ оценила потери мировой экономики от войны россии против Украины и пандемии — Finance.ua
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Глава МВФ оценила потери мировой экономики от войны россии против Украины и пандемии

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Глава МВФ оценила потери мировой экономики от войны россии против Украины и пандемии
Глава МВФ оценила потери мировой экономики от войны россии против Украины и пандемии
Мировая экономика продемонстрировала устойчивость к ряду негативных потрясений — пандемии, войне, климатическим явлениям и кризису стоимости жизни. Восстановление после этих потрясений продолжается, но медленно и неравномерно.
Об этом сообщает глава МВФ Кристалина Георгиевоа на саммите АСЕАН.
«Триллионы долларов мирового производства были потеряны по сравнению с глобальными тенденциями, которые существовали до пандемии», — сказала он.
По ее словам, этот экономический «шрам» большой и неравномерно распределен странами. Из крупнейших экономик только США полностью восстановились. Еврозона по-прежнему отстает от тренда примерно на 2%, тогда как Китай и другие развивающиеся страны и страны с формирующимся рынком отстают от тренда примерно на 5%, причем страны с низкими доходами страдают еще сильнее.
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«После сильного, более чем 6%-ного роста в 2021 году, восстановление значительно замедлилось, во многом из-за шока от войны россии в Украине. Мы прогнозируем, что эти слабые показатели сохранятся, при этом глобальный рост составит около 3% в среднесрочной перспективе «, — сказала Георгиева.
При этом она отметила, что это самый низкий уровень роста за последние десятилетия в условиях инфляции, когда ожидается, что процентные ставки будут выше в течение длительного времени, а также в контексте роста рисков фрагментации.
По материалам:
РБК-Україна
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