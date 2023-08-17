Экономика еврозоны понемногу растет, за квартал — «плюс» 0,3% Сегодня 06:41 — Мир

Экономика еврозоны понемногу растет, за квартал — «плюс» 0,3%

ВВП государств еврозоны во втором квартале 2023 года выросло на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом.

Об этом свидетельствуют данные Евростата

«Во втором квартале 2023 года ВВП, с учетом сезонных колебаний, увеличился на 0,3% в еврозоне и был стабильным в ЕС по сравнению с предыдущим кварталом», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что в первом квартале 2023 г. ВВП оставался стабильным в еврозоне и увеличился на 0,2% в ЕС.

Согласно Евростату по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года сезонно скорректированный ВВП вырос на 0,6% в еврозоне и на 0,5% в ЕС во втором квартале 2023 года.

Напомним, уровень безработицы в странах еврозоны снизился до рекордного минимума в июне, что свидетельствует о положительном состоянии рынка труда на фоне слабого экономического роста.

Укрінформ По материалам:

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