Еврозона зимой пережила рецессию по самому легкому сценарию — Finance.ua

Еврозона зимой пережила рецессию по самому легкому сценарию 09.06.2023, 01:24 — Мир

Еврозона зимой пережила рецессию по самому легкому сценарию

Еврозона испытала самую легкую возможную рецессию прошлой зимой после стремительного роста цен на энергоносители, вызванного нападением россии на Украину.

В период с января по март экономика 20 стран сократилась на 0,1%, прибавив к такому же падению в четвертом квартале 2022 года. Это привело к первому шестимесячному сокращению после пандемии Covid-19.

По оценкам аналитиков, опрошенных Bloomberg, в начале года объем производства остался на месте.

В конце концов, в еврозоне была зимняя рецессия — ВВП за первый квартал пересмотрен в сторону уменьшения от начальной оценки роста на 0,1%.

Политики и чиновники Европейского центрального банка неоднократно заявляли, что спад можно было бы предотвратить, даже если инфляция взлетела до самого высокого уровня с момента введения евро.

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Однако миллиарды евро помощи домохозяйствам, выделенные правительствами, во всем блоке означали, что опасения более серьезного экономического ущерба после вторжения россии не оправдались.

В связи с тем, что рост, вероятно, возобновился в этом квартале, правительства намерены продолжать сокращать бюджетную поддержку. ЕЦБ также вряд ли изменит тактику, поскольку близится к концу своей исторической кампании повышение процентных ставок и считает победу над инфляцией необходимым условием для устойчивого экономического роста.

По данным Евростата, слабость еврозоны в первом квартале обусловлена падением государственных расходов и расходов домохозяйств. Запасы внесли отрицательный вклад, в то время как торговля поддержала производство.

В прошлом месяце Европейская комиссия улучшила свой прогноз для региона и теперь прогнозирует, что валовой внутренний продукт в текущем году вырастет на 1,1% и на 1,6% в 2024 году.

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Также есть положительные сигналы по инфляции. Несмотря на то, что рост цен остается в три раза выше по сравнению с целевым показателем в 2%, основные показатели в прошлом месяце снизились больше, чем ожидалось, и ожидания потребителей также смягчаются.

Однако это не помешает ЕЦБ повысить ставку по депозитам на четверть пункта до 3,5% на следующей неделе.

Фінансовий клуб По материалам:

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