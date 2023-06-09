Еврозона зимой пережила рецессию по самому легкому сценарию — Finance.ua

Еврозона зимой пережила рецессию по самому легкому сценарию
Еврозона испытала самую легкую возможную рецессию прошлой зимой после стремительного роста цен на энергоносители, вызванного нападением россии на Украину.
Об этом сообщает Bloomberg.
В период с января по март экономика 20 стран сократилась на 0,1%, прибавив к такому же падению в четвертом квартале 2022 года. Это привело к первому шестимесячному сокращению после пандемии Covid-19.
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По оценкам аналитиков, опрошенных Bloomberg, в начале года объем производства остался на месте.
В конце концов, в еврозоне была зимняя рецессия — ВВП за первый квартал пересмотрен в сторону уменьшения от начальной оценки роста на 0,1%.
Политики и чиновники Европейского центрального банка неоднократно заявляли, что спад можно было бы предотвратить, даже если инфляция взлетела до самого высокого уровня с момента введения евро.
Однако миллиарды евро помощи домохозяйствам, выделенные правительствами, во всем блоке означали, что опасения более серьезного экономического ущерба после вторжения россии не оправдались.
В связи с тем, что рост, вероятно, возобновился в этом квартале, правительства намерены продолжать сокращать бюджетную поддержку. ЕЦБ также вряд ли изменит тактику, поскольку близится к концу своей исторической кампании повышение процентных ставок и считает победу над инфляцией необходимым условием для устойчивого экономического роста.
По данным Евростата, слабость еврозоны в первом квартале обусловлена падением государственных расходов и расходов домохозяйств. Запасы внесли отрицательный вклад, в то время как торговля поддержала производство.
В прошлом месяце Европейская комиссия улучшила свой прогноз для региона и теперь прогнозирует, что валовой внутренний продукт в текущем году вырастет на 1,1% и на 1,6% в 2024 году.
Также есть положительные сигналы по инфляции. Несмотря на то, что рост цен остается в три раза выше по сравнению с целевым показателем в 2%, основные показатели в прошлом месяце снизились больше, чем ожидалось, и ожидания потребителей также смягчаются.
Однако это не помешает ЕЦБ повысить ставку по депозитам на четверть пункта до 3,5% на следующей неделе.
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